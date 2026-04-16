Cum explică Nicușor Dan numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general: "A fost logic să o apăr"

Cristina Chiriac a preluat miercuri, 15 aprilie, mandatul de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru o perioadă de trei ani. Asta după ce, cu o săptămână în urmă, preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretele de numire în funcţie a Cristinei Chiriac la Parchetul General, a lui Viorel Cerbu la DNA şi a lui Codrin-Horaţiu Miron la DIICOT.

Pentru că în spațiul public au apărut ulterior mai multe controverse legate de aceste numiri, Nicușor Dan, a venit cu explicații, în direct la Europa FM, în legătură cu decizia sa de a semna decretul de numire a Cristinei Chiriac în funcția de procuror general.

Nicușor Dan: Am mare încredere în doamna Chirieac

"Am mare încredere în doamna Chirieac", a declarat președintele României, Nicușor Dan.

"În doamna Chiriac? Dar nu credeți că are o problemă de moralitate doamna Chiriac?", a întrebat Sebastian Zachmann, moderatorul emisiunii „Piața Victoriei” de la Europa FM.

"Nu", a răspuns scurt Nicușor Dan.

"Păi sunteți președintele țării și sunteți și tată, și doamna Chiriac s-a făcut că nu vede probe într-un dosar de viol", l-a întrebat ulterior moderatorul emisiunii, făcând referire la cazul fostului episcop de Huși.

Nicușor Dan, despre acuzațiile lansate la adresa Cristinei Chiriac: Nu e deloc așa

"Nu e așa. Nu e deloc așa. În primul rând, au fost două dosare. A fost un dosar la DNA, de șantaj, un dosar la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, dosarul de abuz asupra minorilor. În dosarul de la DNA nu au fost minori, nu au fost abuzuri. În dosarul de la DNA a fost un șantaj cu niște filme și nu a făcut nimic pentru că în ele nu era abuz, ci era un act consimțit, și nu erau minori. Domnia sa a constatat că se susține șantajul, niște oameni l-au șantajat pe actorul din acele înregistrări cu acele filmulețe și că mai mult de atât nu este. Ulterior, în dosarul de la Curtea de Apel Iași au existat mărturii, au existat alte probe care au dus la condamnare pentru agresiuni asupra minorilor. Dar acesta este scurtul rezumat al acestui caz", a declarat Nicușor Dan.

De ce Nicușor Dan o apără pe Cristina Chiriac

"Eu am fost în situația în care 2-3 luni nu am putut să vorbesc pentru că așa spune legea, în acest interval de timp alte instuții ale statului român derulează diferite proceduri și am colectat în conferința de presă pe care am făcut-o tot ce s-a spus în spațiul public și eu nu am putut să vorbesc inițial, așa că mi s-a părut onest din partea mea să răspund la tot ce s-a spus înainte pe subiect. Mare parte din atacuri au venit la adresa doamnei Chiriac și atunci a fost logic să o apăr, să îmi apăr opțiunea de fapt. (....)", a mai explicat Nicușor Dan.

Întrebat despre avizul negativ covârșitor din partea CSM, de exemplu pentru Cristina Chiriac votul fiind de 5 la 1, unde acel un vot pozitiv a venit de la ministrul care a propus-o, Nicușor Dan a răspuns: ”Același CSM, în aceeași componență, a dat aviz pozitiv pentru domnii Voineag și Florența, în urmă cu trei ani. Un alt CSM a respins-o pe doamna Kovesi cu 6 la 1. E o opinie pe care o respect”.