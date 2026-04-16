Cum explică Nicușor Dan numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general: "A fost logic să o apăr"
Data actualizării: 19:04 16 Apr 2026 | Data publicării: 18:57 16 Apr 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu nicusor dan, presedintele Romaniei Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre acuzațiile lansate la adresa cristinei Chiriac. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, și-a explicat decizia de a semna decretul de numire a Cristinei Chiriac în funcția de procuror general.

Cristina Chiriac a preluat miercuri, 15 aprilie, mandatul de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru o perioadă de trei ani. Asta după ce, cu o săptămână în urmă, preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretele de numire în funcţie a Cristinei Chiriac la Parchetul General, a lui Viorel Cerbu la DNA şi a lui Codrin-Horaţiu Miron la DIICOT.

Pentru că în spațiul public au apărut ulterior mai multe controverse legate de aceste numiri, Nicușor Dan, a venit cu explicații, în direct la Europa FM, în legătură cu decizia sa de a semna decretul de numire a Cristinei Chiriac în funcția de procuror general.

VEZI ȘI: Ministrul Justiției, mesaj pentru noii șefi de la DNA, DIICOT și PÎCCJ, după ce Nicușor Dan a semnat numirea lor în funcție

Nicușor Dan: Am mare încredere în doamna Chirieac

"Am mare încredere în doamna Chirieac", a declarat președintele României, Nicușor Dan.

"În doamna Chiriac? Dar nu credeți că are o problemă de moralitate doamna Chiriac?", a întrebat Sebastian Zachmann, moderatorul emisiunii „Piața Victoriei” de la Europa FM.

"Nu", a răspuns scurt Nicușor Dan.

"Păi sunteți președintele țării și sunteți și tată, și doamna Chiriac s-a făcut că nu vede probe într-un dosar de viol", l-a întrebat ulterior moderatorul emisiunii, făcând referire la cazul fostului episcop de Huși.

Nicușor Dan, despre acuzațiile lansate la adresa Cristinei Chiriac: Nu e deloc așa

"Nu e așa. Nu e deloc așa. În primul rând, au fost două dosare. A fost un dosar la DNA, de șantaj, un dosar la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, dosarul de abuz asupra minorilor. În dosarul de la DNA nu au fost minori, nu au fost abuzuri. În dosarul de la DNA a fost un șantaj cu niște filme și nu a făcut nimic pentru că în ele nu era abuz, ci era un act consimțit, și nu erau minori. Domnia sa a constatat că se susține șantajul, niște oameni l-au șantajat pe actorul din acele înregistrări cu acele filmulețe și că mai mult de atât nu este. Ulterior, în dosarul de la Curtea de Apel Iași au existat mărturii, au existat alte probe care au dus la condamnare pentru agresiuni asupra minorilor. Dar acesta este scurtul rezumat al acestui caz", a declarat Nicușor Dan.

De ce Nicușor Dan o apără pe Cristina Chiriac

"Eu am fost în situația în care 2-3 luni nu am putut să vorbesc pentru că așa spune legea, în acest interval de timp alte instuții ale statului român derulează diferite proceduri și am colectat în conferința de presă pe care am făcut-o tot ce s-a spus în spațiul public și eu nu am putut să vorbesc inițial, așa că mi s-a părut onest din partea mea să răspund la tot ce s-a spus înainte pe subiect. Mare parte din atacuri au venit la adresa doamnei Chiriac și atunci a fost logic să o apăr, să îmi apăr opțiunea de fapt. (....)", a mai explicat Nicușor Dan.

Întrebat despre avizul negativ covârșitor din partea CSM, de exemplu pentru Cristina Chiriac votul fiind de 5 la 1, unde acel un vot pozitiv a venit de la ministrul care a propus-o, Nicușor Dan a răspuns: ”Același CSM, în aceeași componență, a dat aviz pozitiv pentru domnii Voineag și Florența, în urmă cu trei ani. Un alt CSM a respins-o pe doamna Kovesi cu 6 la 1. E o opinie pe care o respect”.

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Planul Guvernului pentru companiile de stat cu pierderi de miliarde de lei
Publicat acum 24 minute
Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară
Publicat acum 37 minute
Google și Pentagonul negociază un acord secret pentru dezvoltarea AI
Publicat acum 38 minute
Amenințare cu bombă la casa fratelui Papei Leon din Chicago
Publicat acum 44 minute
Celta Vigo - Freiburg, festival de goluri în Europa League. Echipa lui Ionuț Radu, umilită / Rezultat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 14 ore si 30 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 31 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 11 ore si 42 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 13 ore si 31 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
