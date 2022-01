Delia rupe tăcerea despre Asia Express: Am văzut niște oribilități. Aș intra în pământ de RUȘINE să fac așa ceva

Delia Matache și soțul ei Răzvan Munteanu sunt mari fani ai vacanțelor exotice, plecând de fiecare dată când au ocazia în cele mai îndepăratate colțuri ale lumii, cheltuind mii de euro.

Delia este una dintre vedetele așteptate în show-ul Asia Express de la Antena 1 și nu a negat în trecut că și-ar dori.

Acum însă, invitată în podcastu de pe YouTube al lui Codin Maticiuc, jurata X Factor și iUmor a rupt tăcerea despre emisiunea Asia Express și s-a arătat revoltată de ceea ce a văzut la televizor.

Momentul care a oripilat-o pe Delia: Am văzut niște oribilități ultima dată de nu-mi venea să mă mai uit!

Mai exact, artista a vorbit despre ultima ediție a competiției care a oripilat-o, pur și simplu. Ea a spus că are oroare de emisiunile în care ar fi pusă să se dezbrace și să-și arate intimitățile în public.

Dacă până acum ar fi dat speranțe publicului că o vor vedea în Asia Express, Delia a declarat că nu ar merge după ce s-a uitat la ultima ediție a show-ului.

Artista a povestit cu lux de amănunte scena care a oripilat-o, pur și simplu, și care i-a schimbat impresia despre acest show, de mare audiență, chiar din trustul din care face parte.

"Am văzut niște oribilități ultima dată de nu-mi venea să mă mai uit! Se frecau mamă - fiică, soț, frate cu soră, cu buretele pe spate, dezbrăcați până la brâu! Era ceva ciudat rău…un cringe absolut, de nu există! Aș intra în pământ de rușine cu toate cadrele alea!", a declarat Delia, în podcastul lui Codin Maticiuc, "La Mijloc".

"Eu nu vrea să mă dezbrac acolo!"

Cântăreața a mai spus că oricât ar tentat-o o aventură de acest gen, în Asia Expres nu ar merge niciodată să se dezbrace acolo și ar refuza aceste scene.

"Eu nu vrea să mă dezbrac! Nu-mi place să mă despoi pe acolo! Și, oricum, nu aș merge decât cu Răzvan, cu nimeni altcineva și el nu vrea! Cu gândacii nu am o problemă că eu mănânc gândaci, viermișori.

În schimb, mi-ar fi foarte frică în Africa de câini.

Am o frică mare de câini, după ce m-au mușcat doi! Unul lup, atunci când eram mică, am fost la o prietenă și m-a mușcat de mână direct! Apoi un câine în Berceni. Am vrut să fac pe viteaza, că trec pe lângă el fără frică, și m-a luat de gleznă! Am făcut injecții în burtă atunci!", a mai spus Delia.

Delia are și un cont separat de Instagram destinat fotografiilor surprinse în călătoriile cu peisaje, locuri inedite, atracții turistice și tipuri de mâncăruri pe care le-a încercat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News