Nu mai e gratis! Uite cât trebuie să scoți din buzunar ca să vezi Fontana di Trevi
Data actualizării: 19:19 19 Dec 2025 | Data publicării: 19:17 19 Dec 2025

Nu mai e gratis! Uite cât trebuie să scoți din buzunar ca să vezi Fontana di Trevi
Autor: Dana Mihai

Fontana di Trevi Fontana di Trevi - Freepik
 

Turiştii trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri, informează AFP.

Doar rezidenţii capitalei italiene vor beneficia în continuare de gratuitate. Monumentul, care atrage în fiecare zi un număr impresionant de turişti, va putea fi admirat în mod gratuit doar de la distanţă, iar accesul în apropiere va fi rezervat doar deţinătorilor de bilete, a precizat primarul într-o conferinţă de presă.

6 obiective turistice vor deveni cu plată

Începând cu 1 februarie, vom introduce bilet plătit la şase obiective din capitala Italiei, printre care şi Fontana di Trevi, a declarat el. Intrarea la alte cinci obiective va costa cinci euro.

Acest monument baroc construit pe faţada unui palat este unul dintre locurile cele mai populare din Roma, devenit celebru graţie filmului lui Federico Fellini La Dolce Vita, în care Anita Ekberg îl invită pe Marcello Mastroianni să i se alăture în bazinul fântânii. Obiectivul este primul pe lista numeroşilor turişti care vizitează Oraşul etern.

Clasament cu cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume. Unde plătești "o avere" pentru o seară în oraș
 

Formularea unei dorinţe şi aruncarea unei monede în apa fântânii e o tradiţie atât de înrădăcinată, încât autorităţile strâng mii de euro în fiecare săptămână, pe care îi oferă apoi asociaţiei Caritas. În perioada 1 ianuarie - 8 decembrie, circa nouă milioane de turişti au vizitat zona din imediata apropiere a fântânii, adică în medie 30.000 de persoane în fiecare zi, a precizat Gualtieri.

Fluxul mare de persoane și hoții de buzunare, motivele deciziei

Primăria anunţase cu o ocazie anterioară că doreşte să reglementeze accesul la fântână din cauza unui aflux prea mare de persoane în această zonă, vizată de hoţii de buzunare.

Primăria estimează că biletul de intrare la Fontana di Trevi ar putea aduce 6,5 milioane de euro anual, a afirmat edilul.

Nu este pentru prima dată când autorităţile italiene introduc tarife pentru vizitarea unor monumente. Panteonul, o biserică instalată într-un fost templu roman, a început să perceapă o taxă de intrare vizitatorilor în 2023, iar Veneţia a introdus anul trecut o taxă de intrare turistică în perioadele foarte aglomerate. 

fontana di trevi
taxa fontana di trevi
