Polițist din Argeș, acuzat că a cerut 100.000 de euro și iPhone-uri ca să intervină într-un dosar penal

Bogdan Robert Pascu, adjunct al Şefului Poliţiei din Topoloveni, judeţul Argeş, va fi judecat pentru trafic de influenţă. Procurorii DNA l-au trimis în faţa instanţei într-un dosar instrumentat de Serviciul teritorial Piteşti, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Pascu – la data faptelor ofiţer de poliţie judiciară în cadrul IPJ Argeş – se află în prezent în arest preventiv. Acesta este acuzat că, împreună cu un alt ofiţer, Costinel Iancu, de la Brigada de Operaţiuni Speciale Piteşti, ar fi cerut sume de bani pentru a interveni pe lângă un magistrat.

A cerut 100.000 de euro, dar și telefoane iPhone ca să intervină într-un dosar penal

Anchetatorii susţin că între ianuarie şi mai 2022, Pascu ar fi pretins 100.000 de euro de la o persoană anchetată, promiţând o soluţie favorabilă în dosarul acesteia.

„Inculpatul Robert Bogdan Pascu ar fi primit suma de bani pretinsă, în mai multe tranşe, ulterior banii fiind împărţiţi între cei doi ofiţeri de poliţie, în mod egal. Ulterior, cei doi inculpaţi ar fi pretins şi primit şi suma de 40.000 lei, precum şi două telefoane marca iPhone 13, pentru presupusa influenţă menţionată”, se arată în rechizitoriu.

Pentru recuperarea prejudiciului, DNA a instituit sechestru pe toate bunurile mobile şi imobile ale lui Pascu, până la valoarea de 50.000 de euro şi 24.000 de lei. Totodată, procurorii solicită confiscarea specială a 50.000 de euro, a 20.000 de lei şi a încă 4.000 de lei – sumă care ar reprezenta contravaloarea unui Iphone 13.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Argeş, instanţă căreia i s-a cerut să menţină măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.