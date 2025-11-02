De ce refuză Bolojan să vină luni la "Ora Premierului” după plecarea americanilor

Guvernul a transmis un comunicat de presă prin care a zis că nu poate veni luni la "Ora Premierului”. Ilie Bolojan a transmis că este disponibil în altă zi.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la "Ora Premierului" din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României.

Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României. Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea "Orei Premierului" pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, a transmis Guvernul României.

Tema propusă pentru dezbatere este retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacție a Guvernului și implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României

Grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaților a solicitat participarea premierului Ilie Bolojan la ședința de plen de lunea viitoare, în cadrul dezbaterii politice Ora prim-ministrului, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România.

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, joi, suplimentarea ordinii de zi a ședinței de plen de luni cu solicitarea din partea grupului parlamentar al PSD.

Tema propusă de social-democrați pentru dezbatere este retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacție a Guvernului și implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staționate în România, considerăm necesar ca prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziției Guvernului și a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici. Solicităm ca domnul prim-ministru să prezinte: evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securității naționale și regionale, măsurile întreprinse pentru menținerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, modul de coordonare interinstituțională între Guvern, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect”, se arată în solicitarea deputaților PSD.

Și grupul parlamentar al AUR a solicitat miercuri participarea premierului Ilie Bolojan la dezbaterea politică Ora prim-ministrului din data de 3 noiembrie pentru a prezenta „situația reală a pregătirii țării” pentru iarna 2025 - 2026.

Biroul permanent al Camerei Deputaților a transmis solicitarea către premier.

VEZI ȘI: Sorin Grindeanu: Nimeni nu e de neînlocuit