Ce înseamnă, de fapt, retragerea trupelor SUA din România. Radiografia lui Bogdan Chirieac

Bogdan Chirieac, analist politic, a fost invitat la „Apel matinal“, joi dimineață, la Radio România Actualități, unde a vorbit despre reducerea numărului de trupe americane pe teritoriul țării noastre. Întrebat ce reprezintă, de fapt, acest lucru pentru România și pentru Flancul Estic, analistul politic a precizat că „Donald Trump pune în centrul atenției sale Statele Unite ale Americii, țara sa“ și chiar dacă reducerea nu este importantă „dacă o luăm din punct de vedere cantitativ, semnalul pentru România este cumplit“.

Bogdan Chirieac e de părere că atât președintele, cât și primul-ministru al României, sunt îngrijorați de decizia Statelor Unite ale Americii de a-și reduce prezența militară în țara noastră.

„Eu cred că președintele țării, primul ministru sunt deja foarte îngrijorați. Doamna Ţoiu poate că încă n-a aflat știrea și oricum nu știe cum să o analizeze, dar președintele și primul ministru cred că sunt foarte îngrijorați. Plecarea unui contingent substanțial de militari americani în România este un semnal cumplit.

Deci i-am așteptat atât de mult pe americani, au venit într-un târziu și acum să plece? Nu, nu e ceva care să ne ajute. E vorba de semnal, e vorba de un simbol, e vorba de drapelul american, e vorba de baza de la Kogălniceanu. E vorba de foarte multe lucruri și înseamnă foarte mult acest lucru. Războiul din Ucraina merge prost, Marea Neagră e teatru de război, nu e zonă de conflict, e război efectiv, navele sunt bombardate, torpilate, scufundate în Marea Neagră, nu în Marea Baltică. Și cred că, undeva, sper, de altfel nu știu dacă, dar sper că se analizează în profunzime ce anume nu merge în relația dintre Statele Unite și România“, a explicat Bogdan Chirieac.

Relația României cu Statele Unite ale Americii

Analistul politic a făcut o comparație între România și Polonia, care de asemenea se află pe Flancul Estic al NATO, dar unde americanii își păstrează prezența militară.

„Uitați că, în Polonia, de pildă, nu se retrage nimeni. E un semnal și cele două ancore ale flancului estic sunt Polonia și România, România fiind chiar în gura lupului“, a arătat Chirieac.

El a precizat că redimensionarea contingentului american din România reprezintă și „un semnal pentru Moscova“ în particular și pentru toată lumea în general.

„E nevoie de o soluție de rezervă în acest moment. Am înțeles că astăzi ar urma să semneze nu știu ce cu Franța, dacă s-o confirma această informație, în sensul în care Franța să mărească contingentul din România. Dacă informația se confirmă, sigur că ar fi o compensație. Dar, atenție, independența, suveranitatea, integritatea teritorială a ţării noastre este cel mai bine apărată de Statele Unite ale Americii. Nu întâmplător ne-am chinuit atât de mult cu acel parteneriat strategic, iar semnalul este negativ pentru noi. Degeaba încercăm să îl coafăm, să spunem că fiecare țară, că... deocamdată s-au retras, deși nu era cazul, trupe americane din România“, a zis Bogdan Chirieac.

Ce ar trebui să facă România?

Bogdan Chirieac a spus că românii au aflat informația privitoare la retragerea unei părți din trupele americane din presa de la Kiev, iar relația cu SUA este disfuncțională inclusiv din considerent ideologic.

„Spuneam că trebuie verificat ce anume nu merge în relația cu Statele Unite. E o chestiune ideologică, faptul că progresiștii conduc o bună parte din România și probabil o vor conduce pe toată. E un semnal acesta... MAGA, știți foarte bine, are un război la ea acasă, cu progresiștii. Deci e chestiunea ideologică, e chestiunea de business, diplomația tranzacțională pe care o practică Administrația Trump. Hai să găsim proiecte comune, mari, importante și sunt, slavă Domnului, între România și Statele Unite.

Nu știu, hai să colaborăm în Portul Constanța, hai să colaborăm în reactoarele de la Cernavodă, hai să vedem cu ce putem să facem cu metalele rare din munţii din jurul Ţebei, deci putem să atragem interesul Statele Unite în România, ca să îi ai mai aproape de tine. Mai departe, hai să vedem ce putem compensa cu state puternice din Uniunea Europeană. Deşi locul americanilor să știți că nu îl umple nimeni. Nu doar în România, în Europa în acest moment, America e de neînlocuit. Nu știu ce o fi peste 20 de ani, dacă Germania și Franța se înarmează substanțial și au loc și progresele tehnologice, fiindcă Europa, tehnologic, e în urma Statelor Unite, după deceniile de subfinanțare a domeniului înarmării. Deci, dânşii sunt acolo la putere, nu, sunt proaspăt aleși de poporul român și sunt convins că au deja planuri de rezervă. Deocamdată informația am aflat-o, cu toată dragostea, din presa de la Kiev. Nu ne-au informat autoritățile de la București primele. Noi am aflat de la Kiev și apoi a apărut ministrul apărării să ne dea niște explicații, să ne spună că, mă rog, viața e complicată“, a zis Bogdan Chirieac.

Analistul politic a adăugat că „deocamdată, Bucureștiul nu are nicio reacție în mod real la această decizie, care este negativă“.

Rolul Bazei de la Mihail Kogălniceanu în apărarea României și Flancului Estic

Întrebat despre modernizările care au loc la Baza militară Mihail Kogălniceanu din județul Constanța, Bogdan Chirieac a precizat că zona Dobrogei „urma să devină cea mai dezvoltată din România“.

„Păi și echipamentele, echipamentele americane, că nu se retrag numai militarii, se retrag cu tot cu echipamente. Era, ne ajuta mult baza aceea militară, mai ales că din 2027 se extrage și mai mult gaz. Și acum se extrage gaz, un miliard de metri cubi pe an, dar vor fi 10 miliarde pe an în plus din 2027, plus că zona asta, a Dobrogei, urma să devină cea mai dezvoltată din România, ținând seama de toată infrastructura de transport care urmează să fie și ea dezvoltată în continuare acolo. Portul Constanța e cel mai mare la Marea Neagră și locul 7 în Uniunea Europeană, deci... avem centrale eoliene, avem centrala nucleară, deci situația e foarte complexă acolo. Baza americană ne coafa perfect acolo“, a zis Bogdan Chirieac.

Rolul Franței și al altor țări europene puternice în apărarea României

Franța și alte țări europene pot avea un rol important în apărarea României și în transmiterea unui semnal pentru Federația Rusă, dar la acest moment, partenerii României din vestul continentului nu au forța necesară pentru a înlocui Statele Unite ale Americii.

„Eu cred că în cinci ani de zile, şapte ani de investiţii avansate, susținute, se poate ajunge la o relativă compensare. Dar vedeți că și Europa recunoaște deschis în acest moment că nu poate înlocui forța militară a Statelor Unite, sub nicio formă. În cazul României, acum, că avem o rachetă în plus sau în minus la Kogălniceanu nu e mare lucru. Dar semnalul este cumplit. Cel mai mare pericol în acest război pentru flancul de est este apropierea rușilor de Odessa și de gurile Dunării - ăsta este cel mai mare pericol. Kogălniceanu era, ca să spun așa, primul zid, greu de trecut, în fața avansului rusesc. Plecarea americanilor nu ne ajută“, a zis Bogdan Chirieac.

În condițiile în care zvonurile că Franța va disloca mai mulți militari în România se vor confirma, „va fi un semnal relativ puternic pentru Federația Rusă, că, totuși, NATO nu abandonează flancul estic. Și bine ar fi să vină Franța, ce să vorbim, că e greu să stai singur când ești o țară ca România, să stai singur în fața iureșului, în fața viscolului care vine din est“.

„Dar plecarea americanilor, repet, pe care i-am așteptat atât de mult după al Doilea Război Mondial, este semnalul pe care nu-l doream anul acesta. Și vine după ce România intrase în Visa Waiver și Administrația Trump ne-a scos, ne-a anulat Visa Waiver, deci din nou te duci cu viză în Statele Unite. E clar că există ceva ce nu funcționează în relația dintre București și Washington și, repet, o fi ideologia, o fie economia, o fi... ceva nu merge“, a conchis Bogdan Chirieac.