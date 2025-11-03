Grindeanu, după refuzul premierului de a veni în Parlament: Avem o tăcere de câteva zile. Această coaliție este dincolo de persoane

Sorin Grindeanu a făcut primele declarații după ce Guvernul a anunțat că Ilie Bolojan nu dă curs invitației de a fi prezent în Parlament, la „Ora premierului”, pentru a prezenta explicații, pe larg, privind retragerea trupelor americane din România, urmând să programeze o altă zi pentru a realiza acest lucru.

Grindeanu îl așteaptă, în continuare, pe Bolojan în Parlament

„Securitatea României e cel mai important subiect. Având în vedere că în ultima săptămână au avut loc anumite evenimente care necesită explicație, ăsta a fost motivul pentru care Camera Deputaților l-a invitat pe prim-ministru - pentru a-i informa pe români în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor. Am primit, de dimineață, informarea de la Guvern. Colegii mei de la cabinet iau legătura, în acest moment, cu Cabinetul premierului, astfel încât să facă o potrivire de calendar”, a spus președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

El a mai declarat că a fost solicitată în Parlament atât prezența ministerului Apărării, Ionuț Moșteanu, cât și a ministrei de Externe, Oana Țoiu, în contextul în care „avem o tăcere de câteva zile din perspectiva securității României, iar asta era o ocazie foarte bună să vii să explici în ce situație suntem și ce vrem să facem pe viitor. Nimic legat de conflict”, a mai punctat liderul social-democrat.

Grindeanu așteaptă ca Bolojan să se adreseze românilor în Parlament: „Nu renunț la ceea ce trebuie și românii să știe: situația la zi”, a spus președintele PSD, adăugând că „dacă cineva crede că această coaliție se încurcă în Grindeanu, Bolojan, Fritz sau Kelemen Hunor, atunci se înșală. Această coaliție este dincolo de persoane. Nu o să se încurce nimeni într-un nume, indiferent care e acela”.

Grindeanu, despre proiectul pensiilor magistraților

Sorin Grindeanu a abordat și subiectul reformei pensiilor magistraților, proiect de lege respins de CCR, spunând că „mâine - sau dacă nu chiar azi - se împlinesc două săptămâni de la decizia CCR de respingere a acelei legi. De două săptămâni batem pasul pe loc, însă termenul de 28 noiembrie rămâne”.

Întrebat dacă PSD ar susține o variantă revizuită a reformei pensiilor magistraților - una în care Guvernul nu ar mai negocia plafonul de 70% din ultimul venit, ci doar perioada de tranziție, propusă la 10 ani -, Grindeanu s-a arătat surprins de schimbarea de abordare. El a reamintit că, în urmă cu zece zile, fusese criticat pentru faptul că a discutat posibilitatea unui dialog cu magistrații, fără a aborda aspecte legate de cuantum sau tranziție.

„Nu mai mergem pe faptul că nu trebuie să negociem, că nu negociem pensii?! Nu mai e valabilă? Eu sunt cel puțin contrariat în acest moment”, a spus Grindeanu, adăugând că premierul Ilie Bolojan „și-a păstrat linia” în ultima ședință de coaliție, susținând că „nu negociem nimic, nu schimbăm nimic”. „Dintr-o dată negociem cu magistrații?! Eu nu cred că domnul Bolojan face dintr-astea”, a mai adăugat Grindeanu.

Privind noua formulă a proiectului privind reforma pensiilor magistraților, Grindeanu vrea un grup de lucru în care „în termen de câteva zile, să vină cu o lege pe care coaliția poate să o accepte sau nu. E o decizie politică. Putem să rămânem la prima formă și să vedem dacă trece constituțional pe fond, pentru că a fost respinsă pe formă, sau facem acest grup de lucru”.