DCNews Stiri Sociologul Gelu Duminică a zis cu cine votează la Primăria București
Data publicării: 13:10 26 Noi 2025

Sociologul Gelu Duminică a zis cu cine votează la Primăria București
Autor: Ioana Dinu

gelu-duminica_33001200 FOTO: Agerpres
 

Sociologul Gelu Duminică a zis cu cine votează.

Vineri, 7 decembrie, avem alegeri pentru Primăria București. Gelu Duminică a spus că va vota cu Ciprian Ciucu.

Voi vota pentru cineva care promovează politici anticorupție și un stil de guvernare (locală) participativ

„DE CE VOI VOTA PE CINE VOI VOTA LA ALEGERILE PENTRU PRIMĂRIA CAPITALEI? De 27 de ani, promovez echitatea și dezvoltarea grupurilor vulnerabile, cu un focus deosebit pe comunitatea romă. Din această perspectivă, e normal să fiu atras de un candidat care are programe clare și verificabile pentru reducerea inegalităților și sprijinirea comunităților vulnerabile, cu un accent deosebit pe romi.

Pentru cei care mă știu, este evident că voi vota pentru cineva care promovează politici anticorupție și un stil de guvernare (locală) participativ. De asemenea, pentru mine contează candidatul care are proiecte pentru locuire decentă, acces la servicii publice și infrastructură care să nu discrimineze comunități marginalizate (proiecte de regenerare urbană)”, a zis sociologul. 


Gelu Duminică a spus, într-o amplă postare pe Facebook, că Ciprian Ciucu a fost perceput ca un administrator pragmatic, cu accent pe infrastructură și digitalizare.

VEZI ȘI: Pe cine votează Leon Dănăilă la Primăria Capitalei 

