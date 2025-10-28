€ 5.0844
Data publicării: 22:39 28 Oct 2025

Kelemen Hunor spune că „a fost ciuruit” pe tema pensiilor magistraților. Legea, blocată până la motivarea CCR
Autor: Iulia Horovei

kelemen-hunor_08100200 FOTO: Agerpres
 

Președintele UDMR a declarat că proiectul privind pensiile magistraților nu poate fi finalizat până la publicarea motivării CCR, spunând că subiectul a generat atacuri nejustificate la adresa sa.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți seară, că proiectul privind pensiile magistraților nu poate fi finalizat până la publicarea motivării Curții Constituționale. Președintele UDMR a mai subliniat că dezbaterile publice pe această temă s-au transformat într-un atac nejustificat la adresa sa.

„Acum m-am trezit eu ciuruit (...). Încărcătorul a fost descărcat în pianist. Când eu n-am nicio treabă cu magistrații, de fiecare dată am luat apărarea judecătorilor. Acum 2, 3, 4, 5 ani, când era cu Inspecția Specială, nu știu exact, cei care m-au ciuruit astăzi m-au felicitat atunci. Deci, eu sunt un om principial, nu am nimic nici cu judecătorii, nici cu procurorii”, a spus acesta la Antena 1.

Planul Guvernului privind pensiile magistraților

Liderul UDMR a subliniat faptul că intenția coaliției de guvernare este de a asigura un echilibru și o echitate socială.

„Pur și simplu, ce a dorit Guvernul și această coaliție? Să aducem dreptate, fiindcă societatea este extrem, extrem de nervoasă. E percepția că ei ies la pensie după 25 de ani de muncă, la 48, la 50 de ani, pensia e cum e și atunci noi am spus: haide să dăm 35 de ani activitate în muncă, să spunem că este o tranziție de 10 ani, că nu poți să o faci de la o zi la alta, și să fie, exact așa cum e în Uniunea Europeană, media generală, 70 din net. În Uniunea Europeană nu există mai mult de 70% din venitul net la pensie”, a mai spus Kelemen Hunor.

Legea pensiilor magistraților, amânată până la motivare

Acesta a mai concluzionat că legea va putea fi finalizată doar după publicarea motivării Curții Constituționale.

„Încă nu am văzut motivarea Curții Constituționale, trebuie să așteptăm motivarea și, după ce avem motivarea, să vedem ce trebuie corectat. Dacă este doar pe procedură, treaba e relativ simplă, fiindcă atunci reluăm procedura și așteptăm avizul CSM-ului dacă trebuie 30 de zile. Dacă nu e vorba doar de procedură, atunci trebuie văzut fondul. Dar nu avem motivarea Curții. E greu să spui ce trebuie corectat, când nu ai văzut motivarea”, a conchis liderul UDMR, potrivit Agerpres.

Amintim că CCR a respins, în urmă cu opt zile, proiectul de lege al Executivului privind pensiile magistraților.

