Miruță spune că a aflat din presă de demisia directorului Romaero: ”Brusc, vrea să plece. Știe de ce se grăbește așa”/ Ce ar fi urmat luni

Ministrul Economiei, Radu Miruță, dă de înțeles, prin reacția sa la demisia directorului general al ROMAERO, Bogdan Costaș, că această ar fi venit înainte de un moment-cheie, ce ar fi urmat să aibă loc luni.

”Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a luat act, din informațiile apărute în presă, de demisia domnului Bogdan Costaș din funcția de director general al ROMAERO” arată un comunicat de presă.

”Nu am avut încă vreo discuție cu domnul Costaș cu privire la plecarea sau rămânerea dumnealui la conducerea Romaero. Am desemnat un coleg care, împreună cu viitorul administrator special, Cătălin Prunariu, să analizeze situația financiară și contractele. Era planificată o întâlnire de analiză luni.

Brusc, domnul Costaș, din câte înțeleg, vrea să plece. Domnia sa știe de ce și mai ales de ce se grăbește să facă asta.

Eu nu fac speculații, vorbesc pe date. Și datele din raportul administratorului judiciar, publicat acum două zile, arată că datoriile curente, născute după data intrării în insolvență, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Reamintim că ministrul Radu Miruță a anunțat recent desemnarea domnului Cătălin Prunariu în calitate de administrator special al companiei de stat ROMAERO, mandat ce urmează să fie supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor în data de 29 septembrie.

”Dacă unii se retrag atunci când compania nu mai oferă spațiu pentru jocuri de culise, există profesioniști care vin să pună umărul la reconstrucția ei și să caute soluții reale pentru viitor.

Îi mulțumesc lui Cătălin Prunariu că a acceptat provocarea de a se implica direct și de a contribui la transformarea ROMAERO într-o companie-model.



Nu e vorba de politică, nu ne știam înainte, e vorba de profesioniști care vor să facă treabă”, a mai spus ministrul Radu Miruță.

Numirea, făcută de ministrul Radu Miruță, are ca obiectiv salvarea și redresarea companiei, care are un potențial strategic pentru industria aeronautică din România și pentru securitatea economică națională.

