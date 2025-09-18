Data publicării:

Miruță spune că a aflat din presă de demisia directorului Romaero: ”Brusc, vrea să plece. Știe de ce se grăbește așa”/ Ce ar fi urmat luni

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica

Ministrul Economiei, Radu Miruță, dă de înțeles, prin reacția sa la demisia directorului general al ROMAERO, Bogdan Costaș, că această ar fi venit înainte de un moment-cheie, ce ar fi urmat să aibă loc luni. 

”Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a luat act, din informațiile apărute în presă, de demisia domnului Bogdan Costaș din funcția de director general al ROMAERO” arată un comunicat de presă. 

”Nu am avut încă vreo discuție cu domnul Costaș cu privire la plecarea sau rămânerea dumnealui la conducerea Romaero. Am desemnat un coleg care, împreună cu viitorul administrator special, Cătălin Prunariu, să analizeze situația financiară și contractele. Era planificată o întâlnire de analiză luni. 

Brusc, domnul Costaș, din câte înțeleg, vrea să plece. Domnia sa știe de ce și mai ales de ce se grăbește să facă asta.

Eu nu fac speculații, vorbesc pe date. Și datele din raportul administratorului judiciar, publicat acum două zile, arată că datoriile curente, născute după data intrării în insolvență, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei”, a declarat ministrul Radu Miruță. 

Reamintim că ministrul Radu Miruță a anunțat recent desemnarea domnului Cătălin Prunariu în calitate de administrator special al companiei de stat ROMAERO, mandat ce urmează să fie supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor în data de 29 septembrie. 

”Dacă unii se retrag atunci când compania nu mai oferă spațiu pentru jocuri de culise, există profesioniști care vin să pună umărul la reconstrucția ei și să caute soluții reale pentru viitor.

Îi mulțumesc lui Cătălin Prunariu că a acceptat provocarea de a se implica direct și de a contribui la transformarea ROMAERO într-o companie-model.
 
Nu e vorba de politică, nu ne știam înainte, e vorba de profesioniști care vor să facă treabă”, a mai spus ministrul Radu Miruță.

Numirea, făcută de ministrul Radu Miruță, are ca obiectiv salvarea și redresarea companiei, care are un potențial strategic pentru industria aeronautică din România și pentru securitatea economică națională. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Miruță spune că a aflat din presă de demisia directorului Romaero: ”Brusc, vrea să plece. Știe de ce se grăbește așa”/ Ce ar fi urmat luni
18 sep 2025, 18:49
Situaţia posturilor din administraţia publică locală, analizată la Guvern
17 sep 2025, 20:43
Oana Țoiu, angajări record în austeritate - 300 de posturi la MAE. Chirieac, comentariu savuros: 250 sunt ONG-iști
16 sep 2025, 22:20
Avertisment din Guvern. O inflație de 15% până în decembrie, după o măsură controversată
16 sep 2025, 16:20
Eliminarea plafonării alimentelor de bază aprinde coaliția/ PSD susține că nu a fost consultat
15 sep 2025, 22:22
De ce nu se mai mișcă o foaie în administrațiile locale. Avertismentul lui Chirieac: Așa blochezi tot
15 sep 2025, 22:26
ParintiSiPitici.ro
Un profesor Harvard explică cele trei reguli pe care orice părinte trebuie să le urmeze dacă vrea să își crească copilul fericit și cu valori puternice
17 sep 2025, 19:40
Cine este Victor Giosan, noul consilier de stat în Guvernul Bolojan
15 sep 2025, 20:08
Daniel David, test de rezistență în Parlament. Moțiunea împotriva ministrului Educației a PICAT, dar au votat mai mulți decât au semnat/ Rezultat
15 sep 2025, 17:23
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României
14 sep 2025, 20:04
Oana Ţoiu cere sancțiuni dure pentru Rusia: Nu cred în "greșeli". Trebuie să plătească un preţ
14 sep 2025, 17:34
Protest masiv al funcționarilor publici, luni la București: Activitatea, paralizată în mii de primării
12 sep 2025, 15:56
FMI critică ”reformele” lui Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa vor face până când vor intra cu România într-o recesiune severă!
12 sep 2025, 15:06
Statul român plătește chirii de milioane de euro pentru locuințele ambasadorilor, deși deține clădiri în străinătate
12 sep 2025, 12:59
Cristian Vasilcoiu - numit secretar general adjunct la Ministerul Muncii
10 sep 2025, 09:04
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
09 sep 2025, 12:19
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
09 sep 2025, 09:23
Câți angajați vor fi dați afară în administrația publică. Bolojan a spus procentul convenit în coaliție
08 sep 2025, 21:49
Economiile măsurilor de austeritate în educație, doar 10%. Bolojan, precizări pentru profesori
08 sep 2025, 21:32
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
06 sep 2025, 16:09
Cine este Crinel Nicu Grosu, pentru care Ilie Bolojan a schimbat regulile. A fost numit șef al Corpului de Control
05 sep 2025, 23:46
Bolojan "nu este de neînlocuit" în ochii lui Grindeanu. Scenariul plecării, comentat de Chirieac
05 sep 2025, 21:39
Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!
04 sep 2025, 15:18
Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?
03 sep 2025, 21:48
Excursie și lux pe bani publici. Director și 30 de angajați MIPE, la Nisa într-un „training” de 100.000 de euro - reacția ministrului Pîslaru
03 sep 2025, 20:06
Guvernul a greșit complet tabelul tăierilor din primării. Bogdan Chirieac: E noaptea minții. Impozitele cu deficitul bugetar tot așa sunt calculate?
02 sep 2025, 22:24
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
02 sep 2025, 13:25
Bolojan: Propunerea de reducere a posturilor venită de la Dezvoltare, un fake. Ministerul aparține UDMR
02 sep 2025, 11:12
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
01 sep 2025, 18:39
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
29 aug 2025, 19:16
Concordia, precizări în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan
29 aug 2025, 16:45
Variante de compromis pentru magistrați. Propunerea Executivului pentru pensionare. Guvernul ar face un pas în spate
27 aug 2025, 15:14
Apare o nouă agenție de stat. Salariile, în domeniu, ajung și la 20.000 de euro. Cât oferă statul
26 aug 2025, 14:54
PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul
25 aug 2025, 14:09
Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar
24 aug 2025, 21:17
Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău
23 aug 2025, 10:37
Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan, anunț despre candidatul "redutabil" al PNL-ului
21 aug 2025, 23:16
Premierul Bolojan, nemulțumit de situația din coaliție: Înseamnă că acest Guvern este tot timpul cu mandatul pe masă
21 aug 2025, 23:19
Răsturnare de situație! Toni Neacșu afirmă că, de fapt, NU se va interzice cumulul pensie-salariu la stat
20 aug 2025, 21:22
ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii cere restaurantelor
20 aug 2025, 19:34
România trimite pompieri din cadrul IGSU în Spania pentru combaterea incendiilor devastatoare din țara iberică
20 aug 2025, 18:22
Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici
19 aug 2025, 23:43
Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră
19 aug 2025, 22:29
PNL a decis dacă susţine pachetul 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan
19 aug 2025, 17:17
Noi modificări pentru pensie, la Pilonul II. Executivul face un pas în spate
18 aug 2025, 16:29
Ce se întâmplă cu vizele spre America. Țoiu, de la Externe: Suntem într-un loc mult mai bun
17 aug 2025, 23:45
Apare Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Anunțul Ministerului Sănătății
16 aug 2025, 19:22
Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan
14 aug 2025, 13:56
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
14 aug 2025, 13:22
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
14 aug 2025, 12:32
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”/ UPDATE
14 aug 2025, 11:52
Cele mai noi știri
acum un minut
Român bătut și împușcat în Polonia. Agresorul l-a confundat cu un ucrainean
acum 5 minute
Miruță spune că a aflat din presă de demisia directorului Romaero: ”Brusc, vrea să plece. Știe de ce se grăbește așa”/ Ce ar fi urmat luni
acum 8 minute
Medici de prestigiu mondial, reuniți la Congresul Societății Române de Neurochirurgie de la Cluj. Provocările și secretele profesiei de neurochirurg / Foto
acum 15 minute
Brățară de aur veche de 3000 de ani, furată din muzeu și topită - FOTO
acum 29 de minute
Jose Mourinho, noul antrenor al echipei Benfica Lisabona
acum 31 de minute
Filmările Gărzii de Mediu devin probe în instanță. Diana Buzoianu: Infractorii de mediu nu mai trebuie să scape!
acum 38 de minute
Moment istoric pentru Austria și Italia: Este una din cele mai mari lucrări de infrastructură de pe întreg continentul
acum 56 de minute
Un vortex polar instabil ar putea aduce o iarnă grea cu ninsori abundente în România și restul Europei
Cele mai citite știri
pe 17 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
acum 10 ore 7 minute
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
pe 17 Septembrie 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
pe 17 Septembrie 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
pe 17 Septembrie 2025
Ce se ascunde în spatele primirii fastuoase a lui Trump în Marea Britanie. Analiza lui Chirieac
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel