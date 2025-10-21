Extrema dreaptă îl critică pe Macron și guvernul său pentru jaful de la Luvru, în timp ce jocul vinovățiilor începe

Jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, comis în plină zi și în doar șapte minute, a declanșat rapid un val de acuzații politice în Franța. Extrema dreaptă a fost promptă în a-i învinuí pe președintele Emmanuel Macron și pe aliații săi, susținând că aceștia au fost prea indulgenti cu criminalitatea și nu au oferit protecție suficientă patrimoniului național, inclusiv bijuteriilor coroanei franceze.

Europarlamentarul Marion Maréchal a propus ca voucherele culturale de 200 de euro acordate elevilor de liceu, introduse sub mandatul lui Macron, să fie eliminate și redirecționate către protejarea „comorilor naționale” ale Franței. Ea a declarat ulterior că Franța a ajuns „râsul lumii” și a cerut ministrului Culturii, Rachida Dati, care recunoscuse deja „deficiențe” în securizarea muzeului, să ceară demisia directorului muzeului și a șefului securității.

"Ideologia permisivă față de criminalitate a sistemului politic și mediatic francez"

„Responsabilitatea aparține celor 40 de ani de abandon în care problemele au fost măturate sub preș… Ne-am concentrat mereu pe securitatea instituțiilor culturale pentru vizitatori, mult mai puțin pe cea a operelor de artă”, a spus Dati într-un interviu pentru M6, luni.

Jean-Philippe Tanguy, oficial de rang înalt al partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, a acuzat „ideologia permisivă față de criminalitate a sistemului politic și mediatic francez” că a facilitat jaful. Într-o serie de postări pline de indignare și revoltă pe rețelele sociale, Tanguy a afirmat că „muzeele franceze, la fel ca monumentele și bisericile noastre istorice, sunt ÎN MOD DELIBERAT lăsate fără un nivel de securitate comparabil cu valoarea comorilor pe care le adăpostesc.”

Jordan Bardella, președintele Adunării Naționale, a catalogat evenimentul o „umilință” și a pus întrebarea: „Până unde va merge dezintegrarea statului?”

"O anchetă parlamentară în ceea ce privește protecția patrimoniului și securitatea muzeelor"

Pe de altă parte, deputatul conservator Alexandre Portier a anunțat că va propune o anchetă parlamentară în ceea ce privește protecția patrimoniului francez și securitatea muzeelor, potrivit unei relatări POLITICO.

Îngrijorările privind securitatea muzeului sunt vechi și persistente. Sindicatele au tras repetate semnale de alarmă legate de condițiile de muncă precare și deficitul de personal în rândul agenților de securitate, care au intrat în grevă de mai multe ori, cel mai recent în iunie, pe fondul creșterii numărului de vizitatori datorită turismului de masă.

Pentru a remedia problemele infrastructurii îmbătrânite, președintele Macron a anunțat în ianuarie un proiect amplu de renovare, numit „Luvru – Nouvelle Renaissance” (nr. Louvre – Noua Renaștere), ce include o nouă intrare și o sală specială pentru Mona Lisa. Proiectul prevede, de asemenea, modernizarea securității muzeului, cu camere de supraveghere de ultimă generație, senzori avansați pentru perimetru și un nou centru de control pentru securitate, potrivit Ministerului Culturii.

Până luni, autorii jafului nu au fost prinși, iar Luvrul a rămas închis pentru vizitatori pentru a doua zi consecutiv, conform Politico.