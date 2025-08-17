Data actualizării: | Data publicării:

Lidera POT, Anamaria Gavrillă, acuză că ANAF-ul i-a furat banii din pensie mamei sale 

Autor: Dan Carp | Categorie: Politica

Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), a acuzat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) că ar fi reținut sume din contul de pensie al mamei sale pentru impozitul pe chirii neîncasate.

Într-o postare pe Facebook, Gavrilă a susținut că mama sa nu a încasat niciodată chirii, dar ANAF i-a reținut bani din pensia modestă pentru plata acestui impozit.

„Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă suprindă un alt abuz al ANAF-ului. Astăzi aflu că mamei mele ANAF-ul i-a furat sume consistente de bani din contul unde primește pensia de mizerie, pentru impozitul pe chirii pe care ea nu le-a încasat niciodată. Pentru că dacă dai spre închiriere un imobil și ești bun cetățean să îl înregistrezi la ANAF, atunci pe cei de la ANAF nu îi interesează dacă tu ai primit sau nu banii de la chiriaș, tu datorezi taxe! CUM SĂ DATOREZI TAXE PE CEVA CE TU NU AI ÎNCASAT?! Ne sufocă guvernanții cu UE, UNIUNEA EUROPEANĂ, pro-europeni, occidentali bla bla bla…. dar în Germania, Franța, Austria, Irlanda, NU EXISTĂ să plătești taxe pe venit NEREALIZAT! Se face o declarație anuală pe sumele primite și apoi plătești taxe. Așadar, vom depune în Parlament o lege care să OPREASCĂ ABUZUL ANAF de a încasa TAXE pe VENIT NEREALIZAT!”


Alte situații controversate cu Anamaria Gavrilă

Jurnaliști - „specie pe cale de dispariție”

În mai multe postări și interviuri, Gavrilă a criticat presa, afirmând că jurnaliștii sunt „o specie pe cale de dispariție”. Declarațiile sale au stârnit reacții ironice în rândul presei și al publicului.

Apel nejustificat la 112 în Parlament

Într-un incident mai vechi, Gavrilă a sunat la 112 cerând evacuarea jurnaliștilor din Parlament, susținând că ar fi agresată, deși aceștia își desfășurau activitatea legal. Poliția a constatat că apelul nu era justificat, iar lidera POT a primit un avertisment.

Comentarii despre Nicușor Dan

Într-un discurs public, Gavrilă l-a provocat pe primarul Capitalei să clarifice dacă suferă de vreo afecțiune psihică, stârnind critici pentru tonul său agresiv și lipsa de decență politică.

Conflict intern în partid

Gavrilă a fost criticată de unii colegi pentru stilul său autoritar. După demisia mai multor deputați din POT, aceasta a comentat că „oamenii sunt consumabili”, ceea ce a generat ample reacții și ironii în media.

Conflict cu Diana Șoșoacă

A acuzat-o pe senatoarea Diana Șoșoacă că „și-a vândut partidul” și a descris plecarea parlamentarilor ca rezultat al unor promisiuni false. Situația a fost mediatizată intens, fiind percepută ca un nou episod al disputelor dintre liderii grupărilor politice suveraniste.

