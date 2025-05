Parlamentarii demisionari din POT sar la gâtul Anamariei Gavrilă după ce le-a făcut

"Mulţi dintre noi, cei pe care ne-aţi trimis în Parlament să vă reprezentăm, am făcut astăzi un pas important: ne-am desprins de partidul pe listele căruia am fost aleşi. Nu a fost o decizie uşoară, luată în pripă, din contră, a fost o decizie luată cu strângere de inimă pentru că în proiectul pe care îl lăsăm în urmă lăsăm şi o parte din sufletul nostru. Facem acest lucru după ce am epuizat toate căile de remediere şi avem datoria să vă explicăm de ce. Fiecare dintre noi a fost atras de această mişcare nouă, cu un mesaj curat, care promitea să schimbe ceva în bine. Am crezut cu sinceritate în acele idealuri. Însă, alături de voi, am privit cu consternare - pe TikTok, pe Facebook, în Parlament, în interviuri şi în tot spaţiul public - cum valorile în care am crezut au fost călcate în picioare de ego-ul şi setea de putere ale preşedintelui partidului", au transmis deputaţii, într-un comunicat oficial.



Ei au adăugat că au asistat la o formă de "autoritarism personal".



"Am văzut cum o promisiune colectivă de schimbare a fost transformată într-o formă de autoritarism personal: POT a devenit un partid care, în ciuda faptului că a promovat democraţia, transparenţă în luarea deciziilor, transparenţă financiară şi o platformă pentru oameni, a devenit exact opusul. Idealurile de la care s-a pornit au fost înlocuite treptat de poziţionări extremiste, abordări rigide şi isterice, decizii opace, impuse fără nicio consultare şi au adus imaginea partidului în derizoriu. Nu ne regăsim în aceste derapaje", au subliniat semnatarii declaraţiei.



Parlamentarii au mai susţinut că au încercat "sincer" şi "cu perseverenţă" să redreseze lucrurile, "să aducă decenţa, transparenţa, echilibrul şi munca onestă înapoi în centrul acţiunii politice", însă nu au reuşit.



"Am ajuns într-un punct în care rămânerea ar fi însemnat trădarea celor care ne-au mandatat. Astăzi pornim pe un drum nou. Un drum care ne desprinde de acest 'partid pe persoană fizică' şi ne reapropie de valorile în care credem cu adevărat: conservatorism responsabil, decenţă, transparenţă şi loialitate faţă de oameni. Mai mult decât atât, intenţionăm, alături de parlamentari asemeni nouă - care nu se regăsesc nici ei în partidele suveraniste descrise deopotrivă în rândurile de mai sus - să oferim electoratului de dreapta şi societăţii româneşti un vehicul onest, viabil şi cu adevărat democratic, un acoperiş pentru toţi cei care vor să se implice politic pentru tineri, familie, pentru valorile româneşti autentice, pentru o Românie mai bună!", au evidenţiat semnatarii declaraţiei.



Deputaţii Dumitriţa Albu, Lucian Andruşcă, Andrei Csillag, Călin Groza, Gheorghe Pîclişan şi Aurora Simu au demisionat, miercuri, din grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri şi din această formaţiune.



Anterior, alţi patru deputaţi au părăsit partidul sau au fost daţi afară, respectiv Monica Ionescu, Radu Mihail Ionescu, Dorin Popa şi Ionuţ-Andrei Teslariu.



Astfel, în grupul parlamentar al POT de la Camera Deputaţilor au rămas 14 parlamentari.



Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, grupurile parlamentare pot fi formate din cel puţin 10 membri.



Preşedinta POT, Anamaria Gavrilă, a declarat că aceia care au ales să plece "nu au fost ai suveranismului", ci "au fost ai intereselor personale, ai calculelor cinice, ai funcţiilor şi ai confortului".

