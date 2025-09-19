Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA

Potrivit mai multor surse, ar fi vorba de Flavius Nedelcea, de la Partidul Social Democrat, secretar de stat în Ministerul Economiei.

Nedelcea ar fi intervenit pe lângă șeful intermediar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor.

Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din aprilie 2022, iar între 2020 și 2022, el a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener OMW Petrom. În perioada 2012 – 2020, Nedelcea a fost consilier județean în Caraș Severin, în mandatul 2000 – 2004 a fost consilier local la Reșița. A mai lucrat ca director de vânzări la Petrom.

Știre în curs de actualizare...