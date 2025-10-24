€ 5.0835
Data actualizării: 22:37 24 Oct 2025 | Data publicării: 22:37 24 Oct 2025

National Geographic a inclus Marea Neagră în topul celor mai bune locuri din lume în care să călătorești în 2026
Autor: Alexandra Curtache

serenay-tosun-_zsMDxFp9ZU-unsplash Foto: Unsplash
 

Marea Neagră a intrat în lista celor mai recomandate locuri din lume pentru călătorii în 2026 de către National Geographic. Află în continuare care sunt toate destinațiile emblematice și exotice sugerate de ei.

National Geographic a inclus Coasta Mării Negre, Turcia, ca a noua cea mai bună destinație de vizitat pentru anul 2026. Editorii notează că aceasta este „o alternativă aventuroasă și mai puțin circulată la coastele Mării Egee și Mediteranei”.

Unul dintre puținele locuri de pe planetă unde poți face surf pe valuri și schi pe zăpadă în aceeași zi, coasta combină peisaje spectaculoase cu orașe istorice precum Samsun și Bartin, plaje nisipoase pe golfulețe albastre, și comori arhitecturale în Trabzon, al cărui oraș vechi labirintic amintește de zilele în care zona era un centru al culturii greco-turce.

Gastronomie locală și tradiții autentice

Terasele de ceai din Rize, unde se cultivă ceai negru robust, oferă priveliști impresionante asupra malului Mării Negre. Bucătăria locală se remarcă prin fructe de mare proaspete și preparate tradiționale, precum kuymak, un amestec de făină de porumb și brânză, și savuroasele Akçaabat köftesi, chifteluțe din carne de vițel cu mult usturoi.

Aventuri și drumeții pentru toate gusturile

Vizitatorii pot explora văile Munților Pontici, castelele medievale și Mănăstirea Sümela, un refugiu bizantin izolat din secolul al IV-lea, faimos pentru frescele sale colorate. Pentru iubitorii de sporturi de iarnă, Çambașı oferă pârtii de schi și snowboarding pentru toate nivelurile, cu numeroase localuri după distracția pe zăpadă.

Satul Ayder este un punct de plecare pentru aventuri precum tiroliană, safari 4x4 și drumeții prin păduri veșnic verzi și pajiști alpine, până la vârfurile zimțate ale Parcului Național Kaçkar Dağları. Pentru cei mai curajoși, există posibilitatea de rafting pe ape albe în Valea Firtina.

Alte destinații recomandate pentru 2026

National Geographic a selectat, de asemenea, următoarele destinații de top pentru anul viitor:

Dolomiții, Italia: Emoția Jocurilor Olimpice de Iarnă este doar începutul

Québec, Canada: Experiențe conduse de comunități indigene într-un parc sălbatic nou

Beijing, China: Istorie epică, comori culturale și excursii interesante

Rabat, Maroc: Oraș vechi în plină ascensiune

Hull, Yorkshire, Anglia: Peste 800 de ani de istorie maritimă

North Dakota Badlands, SUA: Biblioteca prezidențială Theodore Roosevelt și peisaje enigmatice

Manila, Filipine: Scene gastronomice surprinzător de diverse

Khiva, Uzbekistan: Oraș mai puțin vizitat de pe Drumul Mătăsii

Parcul Național Akagera, Rwanda: Safari cu cinci animale mari, cu mai puțin trafic

Vancouver, Canada: Cel mai bun loc pentru a urmări Cupa Mondială FIFA

Prefectura Yamagata, Japonia: Tradiții milenare și experiențe în aer liber

Ruta 66, Oklahoma, SUA: Sărbătorește centenarul emblematic

Uluru-Kata Tjuta, Australia: Una dintre cele mai vechi culturi vii

Rio de Janeiro, Brazilia: Metropolă sud-americană în plină glorie

Oulu, Finlanda: Capitala Culturală a Europei în nordul îndepărtat

Coreea de Sud: Traseu nou de la o coastă la alta

Guimarães, Portugalia: Oraș al viitorului cu istorie păstrată aproape

Țara Bascilor, Spania: O eclipsă totală de soare pune în lumină o regiune mai puțin vizitată

Maui, Hawaii, SUA: Refacere spectaculoasă după incendii

Pittsburgh, Pennsylvania, SUA: Oraș postindustrial cu scenă culturală vibrantă

Coasta Oaxaca (Costa Chica), Mexic: Paradis pentru surferi pe o coastă liniștită

Fiji: Insulă paradisiacă cu turism durabil

Medellín, Columbia: Scenă artistică transformatoare

Banff, Canada: Câștigătorul „Readers’ Choice”

Experiențe unice pentru fiecare călător

„Caracteristica anuală Best of the World vă va inspira să explorați cele mai diverse destinații de pe planetă”, transmite echipa National Geographic. Lista de 25 de locuri a fost aleasă de comunitatea globală de exploratori, fotografi și redactori, oferind călătorilor idei pentru aventuri culturale, naturale și sportive de neuitat.

