Guvernanții trebuie să ia o decizie, cât de curând, privind stabilirea valorii salariului minim din anul 2026.

Ministrul anunță consultări cu sindicatele și patronatele

„N-am propus nimic deocamdată. Avem o lege în vigoare care decurge dintr-o directivă europeană, a salariului minim european. Legislația în vigoare și directiva ne oferă un mecanism de calcul diferit de creșterile acelea - relativ subiective - care s-au practicat ani de zile. Cu care eu n-am fost în dezacord, nu vreau să mă delimitez de ele. Dar acum avem un mecanism în lege. E o formulă matematică și ține de cifrele INS livrate ministerului pe subiectul salariului mediu brut în economie, productivitate, inflație. Sunt niște indicatori macroeconomici listați în lege.

Astăzi, la ora 13:00, dăm sindicatelor și patronatelor în Comisia de dialog social de la ministerul Muncii toate aceste informații în mod oficial. După care, probabil, până la sfârșitul acestei săptămâni, vom avea un consiliu național tripartit, în care se vor reuni sindicatele, patronatele și Guvernul. Acesta e traseul de decizie pe care legea ni-l dă astăzi. Asta e procedura”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Consultările pentru stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 au fost inițiate de Ministerul Muncii, în temeiul principiilor dialogului social consacrate de Legea nr. 367/2022, potrivit Agerpres.

Sindicaliștii vor creșterea salariului minim

Sindicatul Național Forța Legii anunță că participă luni la consultările de la minister privind salariul minim brut pe țară pentru anul 2026, propunerea sindicaliștilor fiind ca acesta să fie stabilit la un nivel de cel puțin 4.500 lei.

Conform unui raport științific elaborat de Institutul Național de Cercetare științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) în luna în curs, formula de actualizare automată prevăzută de HG nr. 35/2025 ar conduce la o majorare a salariului minim de aproximativ 7%, de la 4.050 lei la circa 4.330 lei în anul 2026, arată sursa citată.

Sindicatul Național Forța Legii, organizație reprezentativă la nivel național a salariaților din Administrația publică, Sănătate și Asistență socială, participă la consultări prin președintele Ringo Dămureanu, în calitate de reprezentant al Confederației Sindicale Naționale Meridian, informează sursa citată.

Sindicatul Național Forța Legii susține că salariul minim nu este o problemă bugetară, ci una de justiție socială.

„Guvernul are obligația constituțională de a garanta un nivel de trai decent și o remunerație echitabilă pentru fiecare salariat, indiferent de sectorul de activitate. Organizația noastră solicită Guvernului să adopte o creștere reală a salariului minim pentru 2026, în linie cu angajamentele europene și cu principiile economiei sociale de piață. Dialogul social trebuie să fie autentic, nu formal, iar consultarea partenerilor sindicali să se finalizeze cu măsuri concrete, nu doar cu statistici și rapoarte.

Având în vedere toate aceste argumente, Sindicatul Național Forța Legii propune stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 la un nivel de cel puțin 4.500 lei, echivalent cu aproximativ 52% din salariul mediu brut, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026”, se arată într-un comunicat de presă.