În urma scandalului apărut în presă în legătură cu numirea sa în funcția de secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alina Gîrbea a răspuns la o serie de întrebări lămuritoare pentru DCNews.

Redăm, integral, informațiile:

Roxana Neagu, dcnews: Sunteți sau nu sunteți cumnata lui Cătălin Drulă?

Alina Gîrbea, MIPE: Nu.

Roxana Neagu, dcnews: Ați fost cumnata lui Cătălin Drulă, dacă nu sunteți?

Alina Gîrbea: ”Am fost în cuplu cu fratele partenerei lui Cătălin”

Alina Gîrbea, MIPE: Am fost în cuplu cu fratele partenerei lui Cătălin. Cu toate acestea, am preferat să intru în PLUS, nu în USR, eu fiind deja activă din 2010 ca profesionist în domeniul afacerilor europene. Nu îmi doresc să fac alte comentarii despre viața mea privată, mai ales că despărțirile sunt procese dureroase. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Roxana Neagu, dcnews: Considerați că rudenia cu un lider politic vizibil vă ajută sau vă încurcă parcursul profesional?

Alina Gîrbea, MIPE: Consider ca primordiale sunt competența, procedurile corecte din interiorul partidelor și șansele egale oferite celor care candidează în intern. Asta e ceea ce își doresc românii - reprezentanți transparenți, cu studii și un traseu profesional solid. Cred că le îndeplinesc pe toate.

Dominic Fritz a intervievat membrii USR care voiau funcții în administrație

Roxana Neagu, dcnews: Cum a ajuns domnul Dominic Fritz să vă propună pentru funcție de secretar de stat în MIPE și cui?

Alina Gîrbea, MIPE: Biroul Național al USR a lansat un call intern către toți membrii USR care și-au dorit să ocupe poziții în Administrația centrală și locală. Am fost printre cei 1000 de colegi care și-au depus CV-ul și scrisoarea de intenție. În cadrul acestui proces am avut, la fel ca alți candidați, în iulie un interviu cu Dominic Fritz. Pe 31 iulie Dominic Fritz m-a propus ca nominalizare de secretar de stat colegilor din BN iar propunerea a fost votată în unanimitate.

Alina Gîrbea: ”Nu sunt șomeră, mă pot întoarce oricând la Bruxelles”

Alina Gîrbea ne-a mai precizat, despre parcursul său profesional, că a început în 2010, când a ”promovat un concurs extrem de competitiv pentru a fi funcționară europeană. Acum m-am suspendat de la Comisia Europeană, însă mă pot întoarce oricând să lucrez la Bruxelles. Nu sunt șomeră. Marți am făcut declarația de public office și m-am suspendat, așa cum cer regulile de etică interne ale Comisiei Europene”.