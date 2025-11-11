Fritz ascunde data interviului pentru cetățenia română: „Nici mama nu știe! Sper să pot răspunde măcar la unele întrebări”

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se apropie de finalul procesului de obținere a cetățeniei române și urmează să susțină interviul în această săptămână. Edilul a precizat, însă, că nu dorește să dezvăluie ziua exactă a examenului, nici măcar mamei sale, pentru a evita orice formă de presiune.

„Nu știe nici mama mea în ce zi. Nu spun (n.r. ziua de susținere), ca să nu mă sune toată lumea imediat după interviu. Nu am emoții, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puțină presiune. Din câte știu eu, e un interviu oral, nu un examen scris, cu întrebări dintr-o listă de 400 de întrebări (...). Sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele. (...) Sunt despre istorie: Cine a fost Decebal? Cine a fost Burebista? Sunt și de geografie: Numiți un râu în Muntenia, care e vârful cel mai înalt din România, până la personalități, cultură, constituție”, a spus Fritz, la Digi24.

Precizăm că etapa interviului la care se referă Dominic Fritz, a treia din proces, respectiv a interviului, constă în verificarea de către Comisie a îndeplinirii „condițiilor de acordare a cetățeniei române, respectiv cunoașterea de către solicitant a limbii române (scris și citit), de noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viața socială, precum și cunoașterea prevederilor Constituției României și a imnului național”, potrivit Autorității Naționale pentru Cetățenie.

La ce domeniu crede Fritz că se pricepe cel mai bine

Primarul a numit și domeniul la care crede că se va descurca cel mai bine - legea fundamentală a țării noastre: „Eu cred că la Constituție o să fiu cel mai bun”.

„Eu cred că e un test fair (n.r. corect), nu mă plâng. Unii au înțeles că mă plâng de întrebări. Cred că e corect ca cei care vor să devină români să dovedească că înțeleg și iubesc această țară”, a mai spus primarul, cu referire la reacțiile apărute în spațiul public privind declarațiile sale anterioare.

El a spus, în urmă cu o săptămână, că a depus dosarul pentru dobândirea cetățeniei de peste un an și că învață sute de întrebări pentru un test pe care „nu mulți români l-ar putea trece”. Iar acest lucru a fost taxat de unii români, care au văzut afirmațiile edilului ca fiind ofensatoare.

Întrebat dacă va deveni cetățean român până la finalul anului în curs, Fritz a spus: „Nu este în mâinile mele. Eu trag speranță să trec de test și, după aceea, să se și miște dosarele cu șină”.