Răspunsul Ancăi Alexandrescu după ce a fost criticată pentru apropierea de PSD

Întrebată de ce a ales să facă trecerea de la jurnalism la politică, Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, a explicat că nu este pentru prima dată când este implicată în politică, deoarece în trecut a avut un post de consilier pe probleme de comunicare politică.

Ea a precizat că este frecvent criticată pentru colaborarea cu membri PSD și pentru presupusa lipsă de suveranism, însă a explicat că, în realitate, în perioada în care a lucrat cu diverși lideri politici, au fost implementate în România programe cu caracter suveranist.

„De ce ai ales să mergi de la jurnalism la politică? Există un exemplu celebru aici, domnul Rareș Bogdan, care era number one, să spunem așa”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu putem să ne comparăm. Să ne aducem aminte că eu am început cu jurnalismul, la Evenimentul Zilei, apoi am avut o perioadă lungă de timp în care am fost consilier pe probleme de comunicare în politică. Deci am astfel de experiențe.

Vreau să lămurim chestia asta, pentru că tu cunoști foarte bine activitatea mea și ne cunoaștem de foarte mulți ani de zile și aș vrea să lămurim, pentru că sunt atacată cu faptul că am lucrat cu niște oameni de la PSD și că nu sunt suveranistă, că m-am trezit dintr-o dată suveranistă și vreau să spun câteva lucruri în legătură cu asta.

Primul program fabricat în România a fost lansat de Adrian Năstase, ca să fie foarte clar. Tot guvernul Adrian Năstase și PSD-ul sunt autorii intrării României în Uniunea Europeană și NATO, această „țară pro-europeană” cu care se laudă cei care mă atacă astăzi pe mine”, a spus Anca Alexandrescu.

„Tu fiind consilier de primă mărime pentru prim-ministru Adrian Năstase”, a completat Bogdan Chirieac.

„Exact. Apoi, dacă-mi aduc bine aminte, Programul 500 de săli de sport din România tot domnul Năstase l-a făcut, nu? Laptele și cornul, produse românești în școli. Mărul în școli, miere.

Cine mă critică pe mine? Domnii care au înlocuit merele românești din școli cu merele poloneze, iar merele românești se aruncă la gunoi? Domnii care au înlocuit mierea românească cu mierea din Ucraina? Și pot să continui”, a spus Anca Alexandrescu.

Liderii PSD și promovarea produselor românești

Anca Alexandrescu a amintit că guvernul condus de Victor Ponta a derulat campania „Mândru că sunt român” și a avut performanțe economice. Liviu Dragnea a obligat hipermarketurile să vândă produse românești și a lansat primul program de țară al PSD, iar Viorica Dăncilă este primul român care a îndrăznit să înfrunte Bruxelles-ul.

„Apropo de domnul Ponta. Dacă-mi aduc aminte, domnul Ponta a avut campania „Mândru că sunt român”. Vă aduceți aminte, da? Din punct de vedere economic a performat. A scos România din criza în care a fost băgată de domnul Traian Băsescu, care a tăiat pensii și salarii.

Mi-aduc aminte că toate guvernele PSD au mărit pensii și salarii, au mărit salariile medicilor, în așa fel încât medicii nu au mai plecat în număr mare din România.

Apoi, continuăm cu domnul Dragnea. Păi, domnul Dragnea este primul care a obligat hipermarketurile din România să vândă produse românești. Eu așa mi-aduc aminte”, a spus Anca Alexandrescu.

„Domnul Dragnea a mai făcut un lucru. A oferit primul program de țară, era programul lui Dragnea, programul PSD, din istoria post-decembristă a țării noastre. Pe baza lui ai avut un deficit constant sub 3% și ai avut cea mai mare creștere economică. Deși și Ponta a avut o mare creștere economică”, a completat Bogdan Chirieac.

„Liviu Dragnea a plafonat prețurile la energie electrică și la gaze. Vă aduceți aminte, da? A pus-o prim-ministru pe doamna Dăncilă, doamna Dăncilă fiind primul român care a îndrăznit să înfrunte Bruxelles-ul. Poate vă aduceți aminte de discursul doamnei Dăncilă”, a spus Anca Alexandrescu.

„Să nu uităm lucrurile bune care s-au întâmplat”

Anca Alexandrescu a explicat că a susținut constant ideile suveraniste și că, atunci când a fost nevoie, chiar a criticat liderii politici cu care a lucrat. Cu toate acestea, ea este de părere că oamenii nu ar trebui să uite lucrurile bune realizate în acea perioadă.

„Deci, ce încerc să spun este că ideile acestea le-am susținut întotdeauna. A, că unele personaje au făcut niște lucruri pe care eu le-am criticat inclusiv când am lucrat cu ei, că s-au înconjurat de oameni care au furat, care au ajuns mai târziu în pușcărie, care au avut dosare penale, dar să nu uităm lucrurile bune care s-au întâmplat”, a spus Anca Alexandrescu la DC News.

