”Tot primesc tot felul de cereri de interviu. Am spus foarte clar că nu merg la niciun fel de instituție media care a girat lovitura de stat (n.r. anularea alegerilor prezidențiale din 2024 n.r.) și probabil că vor fi mulți care mă vor ataca că am venit aici, la DCNews, dar vreau să spun clar că am venit la DCNews pentru că DCNews a fost întotdeauna o instituție media echilibrată, de bun simț. În special tu, Bogdan, chiar și-n perioada aceasta în care s-a aruncat cu invective în oameni, au făcut tot felul de jigniri, ai fost o voce echilibrată” a remarcat Anca Alexandrescu, în interviul DCVotez, realizat de analistul politic DCNews Bogdan Chirieac.

Anca Alexandrescu candidează la Primăria Municipiului București, independent, susținută de AUR.

