Anca Alexandrescu, în direct: În special tu, Bogdan...
Data actualizării: 17:38 26 Noi 2025 | Data publicării: 17:37 26 Noi 2025

EXCLUSIV ”Vor fi mulți care mă vor ataca că am venit aici, la DCNews”. Anca Alexandrescu, în direct: În special tu, Bogdan...
Autor: Roxana Neagu

bogdan chirieac anca alexandrescu Anca Alexandrescu, invitata lui Bogdan Chirieac la DCVotez
 

Anca Alexandrescu, jurnalistă Realitatea Plus și candidată independentă susținută de AUR la alegerile locale pentru Primăria București, face o afirmație importantă în direct.

”Tot primesc tot felul de cereri de interviu. Am spus foarte clar că nu merg la niciun fel de instituție media care a girat lovitura de stat (n.r. anularea alegerilor prezidențiale din 2024 n.r.) și probabil că vor fi mulți care mă vor ataca că am venit aici, la DCNews, dar vreau să spun clar că am venit la DCNews pentru că DCNews a fost întotdeauna o instituție media echilibrată, de bun simț. În special tu, Bogdan, chiar și-n perioada aceasta în care s-a aruncat cu invective în oameni, au făcut tot felul de jigniri, ai fost o voce echilibrată” a remarcat Anca Alexandrescu, în interviul DCVotez, realizat de analistul politic DCNews Bogdan Chirieac. 

Anca Alexandrescu candidează la Primăria Municipiului București, independent, susținută de AUR. 

Cine este Anca Alexandrescu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei 

Urmărește emisiunea mai jos: 

EXCLUSIV Sondaj INSCOP alegeri București, cu Alexandrescu în fața lui Drulă. Ștefureac, replică după acuzațiile lui Voiculescu: Ridicolul... 

anca alexandrescu
bogdan chirieac
dcnews
candidat bucuresti
candidat alegeri bucuresti
alegeri primar bucuresti
alegeri locale 2025
aur
