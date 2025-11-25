Alegeri București: BEM a stabilit ordinea de înscriere pe buletinele de vot a candidaților la funcția de primar general

Pe primele 10 poziții sunt trecuți, prin tragere la sorți, candidații susținuți de partidele politice, iar candidații independenți sunt pe ultimele locuri pe aceste buletine de vot, în ordinea în care și-au depus candidaturile, potrivit Agerpres.

Astfel, ordinea pe buletinul de vot a candidaților la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei este următoarea:

Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România;

Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat;

Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri;

Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal;

Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate;

Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Florea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache;

Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare;

Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit;

Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român;

Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune;

Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - alianța electorală 'Dreptate pentru București'

Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent;

Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent;

Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent;

Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent;

Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent;

Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.

Campania electorală pentru alegerile locale a început sâmbătă, 22 noiembrie, și se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7:00. (Claudia Calotă)