Cantautorul Mircea Rusu Band a fost eliberat din închisoare: Reiau azi salutul meu din ogradă!

După ce a executat jumătate din pedeapsa de trei ani primită, folkistul Mircea Rusu, cunoscut și ca Mircea Rusu Band, a fost eliberat din închisoare.

„Reiau azi salutul meu din ogradă, locul conexiunilor optime cu lumea, cu cerul, cu cântul și cuvântul. Primul drum a fost la Mica si Ticu. Cu Paula, Gabi și Adi am aprins lumânări si am stat așa cu ei. Am adormit târziu în noapte, iar acum trimit spre voi acest semn de bun găsit. Tuturor, sănătate și iubire!”, a scris de curând Mircea Rusu pe Facebook.

Mircea Rusu, autorul hiturilor "Omul bun și pomul copt" și "Iarba verde de acasă", fost primar al comunei Band din județul Mureș, a fost încarcerat la începutul anului 2023 pentru a ispăși o pedeapsă de 3 ani, o lună şi 10 zile.

Prima sa condamnare de un an și patru luni de închisoare a fost pentru abuz în serviciu, iar cea de-a doua pentru complicitate la delapidare, cu o valoare totală de peste 500.000 lei. Pedeapsa pentru cea de-a doua infracțiune a fost de 2 ani de închisoare

Curtea de Apel Târgu Mureş a contopit cele două pedepse de câte 2 ani închisoare aplicate în acest caz, cu pedeapsa de un an şi 4 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 179/3 iulie 2015 a Tribunalului Mureş, modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 348/A/20 iunie 2018 a Curţii de Apel Târgu Mureş, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Mircea Rusu este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică folk din România. Acesta a debutat la Cenaclul Flacăra la propunerea lui Dan Andrei Aldea. Popularitatea sa a crescut enorm în anii 1990, când melodii precum „Omul bun și pomul copt“ și „Iarba verde de acasă“ era printre cele mai ascultate de români.

Stilul său muzical combină elemente de folk tradițional cu influențe de rock, creând un sunet distinctiv care a rezonat profund cu publicul din România. Vocea sa gravă și versurile poetice au captivat ascultătorii, iar Mircea Rusu a devenit un nume respectat în peisajul muzical autohton.

Pe lângă cariera sa muzicală, Mircea Rusu este cunoscut și pentru implicarea sa în viața publică. În 2004, a fost ales primar al comunei Band din județul Mureș, o funcție pe care a ocupat-o timp de mai mulți ani. Această tranziție de la muzică la politică a surprins pe mulți, dar a evidențiat angajamentul său față de comunitatea locală și dorința de a contribui la dezvoltarea acesteia. Deși activitatea sa politică a fost uneori controversată, Rusu a rămas o figură respectată în rândul celor care l-au cunoscut atât ca artist, cât și ca lider local.

Cele mai cunoscute melodii ale lui Mircea Rusu:

- Omul bun și pomul copt

- Iarba verde de acasă

- Verde înrourat

- Anii care-s goi

- Viața-i viață

- An nimănui și al tuturor

- Viața va merge-nainte

- Inima scrie dor

- Flori prin părul tău

- Apa vieții

- Pădurea și ploaia

- Frate vânt

- Bucurați-vă

- Camarazi de vânt

- Se lumină tot pământul

- Pururi tânăr

- Tu suflet frumos

- Casa strâmbă

- Pân mai ieri

- Suntem dragoste

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News