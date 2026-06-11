Polonia declară război „trash streamingului”: Până la 5 ani de închisoare pentru difuzarea online a crimelor, violurilor și actelor de cruzime

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Parlamentul polonez a adoptat o lege care pedepsește cu până la 5 ani de închisoare „trash streamingul”, respectiv difuzarea online a unor infracțiuni precum crima și violul, însă și a actelor de cruzime față de animale ori a violențelor menite să umilească persoane.

Parlamentarii polonezi au votat joi pentru a pedepsi aşa-numitul “trash streaming“ (n.red. cursă toxică online pentru atenţie), impunând pedepse de până la 5 ani de închisoare pentru difuzarea online a unor infracţiuni precum crima şi violul, însă şi acte de cruzime faţă de animale şi violenţe menite să umilească alte persoane, transmite Reuters.

Polonia interzice telefoanele mobile în școli pentru elevii sub 16 ani

Măsura face parte din eforturile Poloniei de a-şi înăspri regulamentele cu privire la conţinutul online. Printre măsurile adoptate recent se află interzicerea utilizării la şcoală a telefoanelor mobile de către minorii sub 16 ani.

Ce conțin noile prevederi

Conform noilor prevederi, difuzarea în mediul online a unor infracţiuni pentru care pedepsele sunt mai mari de cinci ani de închisoare va fi tratată ca infracţiune separată ce poate aduce o pedeapsă de până la cinci ani de detenţie.

Totodată, legea se referă şi la conţinutul care arată cruzime faţă de animale, violenţe şi umilirea altor persoane şi la promovarea jocurilor de noroc.

Până la 5 ani de închisoare pentru simularea crimelor și violențelor în transmisiuni online

Aceleaşi pedepse se vor aplica persoanelor ce simulează ori portretizează în mod fals comiterea unor asemenea sancţiuni în timp ce sunt transmise în direct. Uniunea Europeană reglementează conţinutul ilegal şi infracţiunile comise prin Digital Services Act (DSA), fapt care necesită platforme pentru înlăturarea rapidă a materialelor ce promovează violenţa, notează Agerpres.