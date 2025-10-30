Prințul Harry, indiciu important despre viitorul său în SUA

Prințul Harry a oferit un indiciu major despre viitorul său în America, într-o apariție recentă într-un podcast nou, unde a fost și tachinat în legătură cu un citat din autobiografia sa, scrie Mirror.

Ducele de Sussex a fost invitat în cel mai nou episod al podcastului Hasan Minhaj Doesn’t Know, găzduit de comediantul Hasan Minhaj. Cei doi au petrecut o mare parte din discuție vorbind despre eforturile lui Harry și ale lui Meghan Markle de a atrage atenția asupra pericolelor pe care le reprezintă Inteligența Artificială și rețelele sociale pentru copii.

Prințul Harry nu plănuiește să aplice pentru cetățenia americană

Spre finalul conversației, Harry a fost întrebat dacă intenționează să aplice pentru cetățenia americană. În segmentul de închidere al podcastului, numit de gazdă „Royal Rapid Fire” („Runda rapidă regală”), Minhaj l-a întrebat direct: „Plănuiești să devii cetățean american?”. Harry a răspuns: „Deocamdată, nu există astfel de planuri”.

Posibilitatea ca Prințul Harry să devină cetățean american a fost mult discutată în trecut, el sugerând anterior că s-ar putea stabili permanent în SUA — deși acest pas ar presupune, cel mai probabil, renunțarea la titlul său regal. Politica de imigrare a Statelor Unite prevede că „orice solicitant care deține titluri nobiliare sau poziții de rang ereditar într-un stat străin trebuie să renunțe la acel titlu sau la acea poziție”. Serviciul American de Cetățenie și Imigrare (USCIS) confirmă, de asemenea, că persoanele în această situație trebuie „să renunțe în mod expres la titlu în cadrul unei ceremonii publice, iar USCIS trebuie să înregistreze această renunțare”.

Deși Harry nu este cetățean american, soția sa, Meghan, și fiica lor, Prințesa Lilibet, sunt — ambele născute pe teritoriul SUA. Fiul lor, Prințul Archie, are cetățenie dublă (americană și britanică), fiind născut în Anglia dintr-un părinte american.

Prințul Harry, despre „alocația pentru haine oficiale”

Într-o altă parte a podcastului, Harry a fost tachinat de gazdă în legătură cu un pasaj din autobiografia sa, unde povestea despre „alocația pentru haine oficiale” pe care o primea de la tatăl său. Ducele de Sussex a izbucnit în râs când Minhaj a citit cu ton serios o frază din carte, în care Harry spunea că își cumpără hainele de zi cu zi de la TK Maxx, pentru că alocația sa acoperea doar ținutele formale.

„Frate, îmi pare rău că a trebuit să treci prin asta”, a glumit comediantul, iar Harry, amuzat, a răspuns: „Știi ceva, a fost greu, foarte greu. TK Maxx are acum un loc special în amintirile mele”.