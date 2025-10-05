€ 5.0889
Data actualizării: 10:44 05 Oct 2025 | Data publicării: 10:33 05 Oct 2025

Revin ploile și vântul. Până când ține vremea rece, precizările ANM
Autor: Iulia Horovei

cod-galben-de-averse-torentiale--intensificari-ale-vantului-si-descarcari-electrice_73173500 FOTO: Freepik
 

Meteorologii au emis o nouă prognoză pentru vremea din următoarele zile.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de astăzi, 5 octombrie, ora 21:00, până joi, 9 octombrie, ora 10:00.

Ploi, vreme rece și vânt puternic până joi. La munte va ninge viscolit

În această perioadă, în întreaga țară se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece, iar în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 de metri, temporar vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare viscolită.

Din noaptea de duminică spre luni (5 spre 6 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest către întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate, acumulându-se între 25 și 50 de litri pe metrul pătrat, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova se vor înregistra 70 până la 100 l/mp, în special de luni seară și până miercuri dimineața (6-8 octombrie).

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, marți, 7 octombrie, va ninge viscolit, iar stratul de zăpadă se va depune temporar.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în restul țării, cu viteze în general de 45-55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, se vor atinge viteze de peste 60-70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 12 și 18 grade și minime cuprinse între 3 și 12 grade.

Meteorologii au transmis și prognoza pentru Capitală.

Vremea în București

Vremea va fi închisă, rece și va ploua în București, pe parcursul următoarelor zile, conform ANM.

Astfel, în intervalul 5 octombrie, ora 21:00 - 6 octombrie, ora 10:00, în Capitală, cerul va avea înnorări și vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi de 7 - 9 grade.

Potrivit sursei citate, în perioada 6 octombrie, ora 10:00 - 7 octombrie, ora 10:00, vremea va fi în general închisă și se va răci, temporar va ploua, moderat cantitativ în timpul nopții (10 - 15 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 15 - 17 grade, în timp ce minima va oscila între 8 și 10 grade.

De asemenea, în intervalul 7 octombrie, ora 10:00 - 8 octombrie, ora 10:00, vremea va continua să fie închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea. Vântul va avea intensificări temporare și va amplifica senzația de frig. Maxima, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12 - 14 grade, iar minima de 8 - 10 grade.

Totodată, de miercuri dimineața, până joi, 9 octombrie, la ora 10:00, vremea va fi închisă și rece, temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, când și vântul va avea unele intensificări. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade, minima la 10 grade, potrivit Agerpres.

