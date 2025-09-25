Temperaturile scad drastic. Avertizări de vânt cu rafale de până la 100km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și două atenționări Cod Galben valabile între 25 și 26 septembrie.

Vremea se va răci accentuat în toată țara, cu temperaturi cu aproximativ 10-15 grade mai scăzute decât în zilele precedente, iar vântul va avea intensificări, în special în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală de 40-50 km/h.

Cod Galben de vânt

Pe parcursul zilei de joi, 25 septembrie, județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și litoralul vor fi afectate de vânt cu rafale de 50-65 km/h.

Sursa foto: ANM

În intervalul 25 septembrie, ora 21:00 - 26 septembrie, ora 21:00, județul Caraș-Severin va înregistra intensificări ale vântului de 55-65 km/h, iar în zona montană asociată de 80-100 km/h. Rafale de 50-65 km/h vor fi și pe litoral.

Sursa foto: ANM

Până sâmbătă seara, 27 septembrie, vântul va continua să prezinte intensificări în Caraș-Severin, cu viteze la rafală de 60-65 km/h.