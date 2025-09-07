Alerte meteo 7 septembrie. Fenomene severe imediate de furtuni cu grindină și vânt puternic

Au fost emise alerte meteo de fenomene severe imediate.

Este Cod Portocaliu până la ora 16:15 în județul Cluj (Poieni, Săcuieu) de averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină (2...3 cm), intensificări ale vântului (50...60 km/h). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 15...25 l/mp.

A fost emisă alertă de Cod Portocaliu până la 16:30, în județul Bihor (Bratca, Bulz), de averse torențiale care vor acumula 35...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Până la 17:20, este Cod Galben în județul Alba (Cugir) și-n zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Săsciori, Șugag, Pianu, Gârbova, unde se anunță local - averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), izolat - grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Până la ora 17:00, este Cod Galben în:

Zona de munte a județului Gorj , respectiv zona de munte a localităților: Padeș;

Zona de munte a județului Vâlcea , respectiv zona de munte a localităților: Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești;

Zona de munte a județului Mehedinţi , respectiv zona de munte a localităților: Orșova, Baia de Aramă, Eșelnița, Ponoarele, Isverna, Podeni, Dubova, Svinița, Obârșia-Cloșani.



Meteorologii anunță local - averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

ANM a emis Cod Galben valabil până la ora 16:30, de averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), izolat - grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), valabil în:



Zona de munte a județului Caraş-Severin , respectiv zona de munte a localităților: Reșița, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Băile Herculane, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Cornereva, Bozovici, Pojejena, Carașova, Berzasca, Bucoșnița, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Păltiniș, Sichevița, Rusca Montană, Buchin, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Târnova, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Domașnea, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Brebu Nou;

Zona de munte a județului Arad , respectiv zona de munte a localităților: Târnova, Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Păuliș, Vărădia de Mureș, Petriș, Hălmăgel, Chisindia, Pleșcuța;

Zona de munte a județului Bihor , respectiv zona de munte a localităților: Aleșd, Bratca, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Aștileu, Finiș, Lunca, Șoimi, Vașcău, Țețchea, Aușeu, Măgești, Roșia, Bulz, Uileacu de Beiuș, Cărpinet, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Nucet, Tărcaia, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos, Șinteu;

Zona de munte a județului Timiş , respectiv zona de munte a localităților: Nădrag, Tomești, Margina, Pietroasa;

Zona de munte a județului Hunedoara , respectiv zona de munte a localităților: Hunedoara, Brad, Pui, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Râu de Mori, Ilia, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Șoimuș, Beriu, Baia de Criș, Sălașu de Sus, Ghelari, Romos, Geoagiu, Vețel, Buceș, Orăștioara de Sus, Zam, Boșorod, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Densuș, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Blăjeni, Ribița, Răchitova, Balșa, Vălișoara, Tomești, Lunca Cernii de Jos, Vorța, Pestișu Mic, Burjuc, Toplița, Cerbăl, Cârjiți, Bunila, Lelese, Bulzeștii de Sus, Bătrâna.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News