Atenție, șoferi! Cod Galben de ceață - ANM, județele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben și anunță ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Zone vizate:

- Județul Arad: Nădlac, Șeitin;

- Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Checea, Beba Veche, Valcani.

Interval devalabilitate: 12/09/2025, ora 09:00 - 12/09/2025, ora 11:00.

Când şi cum se folosesc farurile de ceaţă

Farurile de ceață sunt destinate a fi folosite atunci când vizibilitatea este serios afectată din cauza ceții dense, dar și în condiții de ploaie densă sau ninsoare. Rolul acestora este să te facă mai vizibil pentru ceilalți participanți la trafic, prin urmare nu este nevoie de acestea dacă vizibilitatea este bună noaptea.

Potrivit Codului rutier (articolul 114, litera c din Regulamentul de aplicare a Codului Rutier), luminile de ceață se folosesc doar împreună cu luminile de drum, în condiții de ceață densă. În cazul în care această prevedere nu este respectată, șoferii riscă o amendă cuprinsă în clasa a doua de amenzi (4-5 puncte de amendă) și trei puncte de penalizare pe permis. La valoarea actuală a punctului de amendă acest lucru presupune o amendă cuprinsă între 760 și 950 de lei, existând posibilitatea plății la jumătate în 15 zile (380 de lei). Vezi mai mult AICI.

