Viorica Dăncilă, premiată la Gala Camerei Bilaterale Româno-Turce

Gala anuală a Camerei Bilaterale Româno-Turce de Comerț și Industrie (CCIRT) a adus împreună reprezentanți de marcă ai mediului diplomatic, ai administrației, ai mediului de afaceri și ai culturii din ambele țări, pentru a celebra 102 ani de la fondarea Republicii Turcia și 147 de ani de relații diplomatice româno-turce.

Evenimentul a avut loc într-un cadru festiv la București, reunind peste 300 de invitați, printre care s-au numărat oficiali de rang înalt, ambasadori, oameni de afaceri și personalități ale vieții publice.

Oaspeți de onoare la Gala Camerei Bilaterale Româno-Turce

Printre oaspeții de onoare s-au aflat Ömer Bolat, ministrul Comerțului al Republicii Turcia, Kürşad Zorlu, vicepreședinte al partidului AK Parti și deputat în Marea Adunare Națională a Turciei, precum și reprezentanți ai mediului diplomatic turc acreditați la București. Din partea României au participat membri ai Guvernului, parlamentari, diplomați și lideri din sfera economică și culturală.

În cadrul galei, fostul prim-ministru al României, Viorica Dăncilă, a fost distinsă cu Premiul pentru sprijinul acordat relațiilor economice, sociale, culturale și politice româno-turce, o recunoaștere a contribuției sale la consolidarea dialogului bilateral și la dezvoltarea cooperării dintre cele două state.

De ce i-a fost acordată distincția Vioricăi Dăncilă

Reprezentanții Camerei Bilaterale au subliniat, în cadrul ceremoniei, că distincția i-a fost acordată Vioricăi Dăncilă pentru eforturile constante depuse în perioada mandatului său ca prim-ministru în vederea promovării parteneriatului strategic româno-turc și a dialogului deschis dintre București și Ankara, atât pe plan guvernamental, cât și în zona social-culturală.

„Relațiile dintre România și Turcia sunt printre cele mai solide din regiune, bazate pe respect, cooperare și prietenie sinceră. Este o onoare să primesc acest premiu din partea Camerei Bilaterale, care joacă un rol esențial în întărirea legăturilor dintre mediile de afaceri și instituțiile din cele două țări”, a declarat Viorica Dăncilă la primirea distincției.

Și momente artistice la Gala Camerei Bilaterale Româno-Turce

Gala Camerei Bilaterale Româno-Turce a inclus și momente artistice dedicate culturii ambelor popoare, precum și o recepție oficială care a marcat celebrarea relațiilor diplomatice îndelungate dintre România și Turcia, două state care împărtășesc o istorie comună de prietenie și cooperare.

Evenimentul a evidențiat încă o dată rolul Camerei Bilaterale Româno-Turce de Comerț și Industrie ca punte de legătură între mediile economice, culturale și instituționale ale celor două țări, în contextul unui parteneriat strategic care se extinde dincolo de domeniul comercial, spre educație, cultură și relații interumane.