DCNews Politica Alegeri Ce se află azi în unul dintre locurile pe care Băsescu și Boc voiau să-l desființeze. Ciolacu a mers acolo
Data publicării: 23:14 20 Noi 2025

Ce se află azi în unul dintre locurile pe care Băsescu și Boc voiau să-l desființeze. Ciolacu a mers acolo
Autor: Ioana Dinu

Ciolacu4 FOTO: CRIȘAN ANDREESCU
 

Marcel Ciolacu a mers astăzi într-un loc pe care Băsescu și Boc ar fi vrut să-l închidă.

Marcel Ciolacu, candidat la Consiliul Județean Buzău, a declarat, după o vizită la spitalul din Smeeni, că unitatea medicală reprezintă „un model” de investiție în sănătate care ar trebui extins în mai multe localități din județul Buzău.

El a zis că spitalul dispune de dotări moderne realizate prin fonduri europene, accesate în parteneriat de Consiliul Județean și primăria locală.

Marcel Ciolacu a amintit că, în 2010, spitalul era vizat pentru desființare, însă astăzi funcționează ca o unitate performantă, condusă de „un manager de excepție” și atrage pacienți din alte județe pentru tratament și recuperare.

El a precizat că dezvoltarea infrastructurii sanitare din județ este o prioritate în programul său. Marcel Ciolacu a menționat două proiecte majore: Construirea unei noi clădiri pentru blocul operator al Spitalului Județean, complet utilată, și ridicarea unui Spital Municipal cu 350 de paturi.

„Modelul Smeeni arată că putem finaliza investiții în sănătate cu impact major în viața oamenilor, iar asta vreau să facem în continuare”, a transmis Marcel Ciolacu.

Iată mesajul integral:

„Am văzut la spitalul din Smeeni un model de unitate medicală cu dotări dintre cele mai moderne, pe care îmi propun să-l replicăm și în alte locuri din județ!


Acesta este exemplul pe care trebuie să-l urmăm – parteneriatul dintre Consiliul Județean și primăria locală pentru a accesa fonduri europene, cu care se pot construi în doar doi ani centre medicale de nivel înalt. Asta a funcționat la Smeeni, un loc pe care Băsescu și Boc voiau să-l desființeze în 2010 și care azi a devenit un spital condus de un manager de excepție, unde vin la tratament și recuperare mulți pacienți din alte județe.


De aceea, accesul buzoienilor la servicii de sănătate publică performante este una dintre prioritățile programului meu. O nouă clădire pentru blocul operator al Spitalului Județean, complet utilată și un Spital Municipal cu 350 de paturi sunt proiecte care pot conta enorm pentru toți buzoienii.


Modelul Smeeni arată că putem finaliza investiții în sănătate care să aibă un impact major în viețile locuitorilor județului și asta vreau să facem în continuare!”

VEZI ȘI: Andi Cristea, europarlamentar: Zece motive pentru care îl votez pe Marcel Ciolacu 

Urmăriți DCNews și pe Google News

ciolacu
buzau
basescu
boc
Comentarii

