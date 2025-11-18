€ 5.0859
Data actualizării: 22:21 18 Noi 2025 | Data publicării: 21:46 18 Noi 2025

Cât a luat Ciolacu la bacalaureat
Autor: Anca Murgoci

ciolacu_50185400 Inquam Photos / Octav Ganea
 

Cât a luat Marcel Ciolacu la bacalaureat?

Marcel Ciolacu a zis, în cadrul unui interviu la România TV, ce notă a obținut la examenul de Bacalaureat susținut în anul 1986. Acesta a declarat că media finală a fost 7.03.

El nu mai deține documentul original, ci doar un duplicat. De menționat că pierderea sau deteriorarea unui document școlar original este o situație comună și perfect reglementată legal în România. În astfel de cazuri, orice absolvent poate solicita un duplicat al diplomei, un document emis oficial, cu aceeași valoare juridică precum originalul. Duplicatul nu este un act fals. Este emis de aceeași instituție de învățământ care a eliberat diploma inițială. Foarte mulți absolvenți au duplicat dacă diploma originală s-a pierdut, s-a deteriorat sau s-a rătăcit la mutări.

„Am diplomă! Am dat bacalaureatul în 1986. Am luat nota 7.03. Nu am diploma în original, am duplicat după ea”, a zis Marcel Ciolacu la România TV.

De ce îi lipsește lui Ciolacu un an și ceva din CV

„Am o experiență acumulată. Înainte să ajung prim-ministru am fost consilier municipal, consilier județean, viceprimar, prefect interimar. Am lucrat și în zona privată. Am avut businessul meu. Unii au zis că îmi lipsește peste un an din CV. Oameni buni, am fost în armată un an și patru luni! Ce vreți de la mine?!”, a zis Marcel Ciolacu.

„V-ați mutat într-un apartament de 3 milioane de euro?”, l-a întrebat Victor Ciutacu.

„Cât? De unde 3 milioane? Dacă aveam 3 milioane de euro, plecam în vacanță toată viața. Nu, stau cu chirie”, a adăugat Marcel Ciolacu, candidat la CJ Buzău.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ciolacu
bacalaureat
