Urmărește dezbaterea live

 
Marcel Ciolacu s-a întors! „Hai să vă spun un mare secret. Sunt mai pregătit după acea înfrângere"
Data publicării: 08:59 11 Noi 2025

EXCLUSIV Marcel Ciolacu s-a întors! „Hai să vă spun un mare secret. Sunt mai pregătit după acea înfrângere”
Autor: Ioana Dinu

ciolacu_INQUAM_Photos_Codrin_Unici Inquam Photos / Codrin Unici
 

Marcel Ciolacu s-a întors!

A revenit nu în calitate de „șef la ciuma roșie”, cum a zis chiar el, ci de promotor al Buzăului, el candidând la Consiliul Județean Buzău.

Marcel Ciolacu a anunțat că își va relua activitatea pe platforma TikTok, după aproximativ șase - șapte luni în care a încercat să-și recupereze parola contului.

„Hai bună ziua, stai să șterg camera, de vreo 6 –7 luni mă chinui să-mi aduc aminte parola. Era și foarte greu fiindcă sunt născut în 67, deci am depistat-o”, a transmis Marcel Ciolacu în mesajul publicat.

El i-a invitat pe români să-l urmărească pe TikTok și a precizat că așteaptă întrebări și comentarii din partea urmăritorilor. „A trecut foarte mult timp de când nu am mai fost pe TikTok, am recuperat parola, mi-ar plăcea să puneți multe întrebări despre Buzău, fiindcă vreau să merg acasă”, a adăugat fostul lider PSD.

Ce înseamnă „6-7”, cifrele la care a făcut referire

Trendul „6‑7” este o expresie virală folosită pe platforme precum TikTok şi Instagram, folosită în special de adolescenți și tineri, care nu are un înțeles concret, ci reprezintă mai degrabă un cod de apartenență și o formă de joacă verbală.  

Ce este trendul „6–7” în SUA

„6–7” este un meme nonsens apărut în vara lui 2024 pe TikTok, devenit foarte popular în rândul adolescenților americani. Nu are un sens real, iar tocmai faptul că nu înseamnă nimic a contribuit la viralizarea lui.

Ce ne-a spus la DC News, care e cel mai mare regret al său?

„De ce ați dispărut de pe TikTok? Ați fost viral, apoi ați dispărut brusc”, a fost întrebat Marcel Ciolacu la DC News.

„Am avut alte priorități, dar e posibil să reapar”, a zis Marcel Ciolacu, în urmă cu câteva zile la DC News, iar acum a revenit pe TikTok.


„Acum este momentul să promovați Buzăul, să devină o alternativă la Valea Prahovei”, i-a replicat Anca Murgoci.


„Da, avem o zonă fantastică. Ținutul Buzăului a fost inclus în patrimoniul UNESCO. Monteoru cred că va deveni cea mai rapid accesibilă destinație, mai ales după ce se finalizează autostrada, sunt cam 50 de minute până la Monteoru din București, iar zona este superbă. Bucureștenii caută mereu locuri unde să evadeze”


Cine va mai face infrastructură turistică în noile condiții economice?


„E nevoie de proiecte făcute prin Consiliul Județean. Asta înseamnă o viziune clară despre județ, despre fiecare zonă în parte”, a zis Marcel Ciolacu.

„Regretați că nu v-ați apucat de TikTok înainte de turul 1? Pentru că știți bine că ați explodat între turul 1 și turul 2”, a zis Anca Murgoci.


„Nu regret nimic. A fost un capitol din viața mea”, a zis Marcel Ciolacu.


„De ce ați făcut TikTok? De ce v-ați apucat atunci?”, a zis Anca Murgoci.


„Hai să vă spun un mare secret. Să știți că acea perioadă, pe care o consider o înfrângere, nu știu exact cum va fi ea privită istoric, mi-a oferit mai multe lecții decât toate victoriile mele politice la un loc. Și mă bucur pentru acest lucru. Ce am învățat? Sunt un om mai bun și mai pregătit după acea înfrângere. Am învățat enorm de multe lucruri. După victorii, de obicei, nu înveți atât de mult ca după o înfrângere dureroasă și rece”, a zis Marcel Ciolacu la DC News.

VEZI ȘI: Vizită surpriză la Buzău. Toma: L-am criticat vehement pe Ciolacu, dar trebuie să recunosc un lucru 

