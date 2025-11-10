Vizită surpriză la Buzău. Toma: L-am criticat vehement pe Ciolacu, dar trebuie să recunosc un lucru

Marcel Ciolacu candidează pentru șefia Consiliului Județean Buzău.

„Dragi buzoieni,



Azi am avut o vizită surpriză la Primăria Buzău, respectiv pe domnii Sorin Grindeanu, președintele ales al P.S.D. și președinte al Camerei Deputaților și Marcel Ciolacu, fost președinte al P.S.D. și fost prim-ministru, actual candidat pentru funcția de președinte la Consiliu Județean Buzău.



L-am criticat vehement pe Marcel Ciolacu pentru greșelile făcute, mai ales în plan politic, dar cu aceeași sinceritate recunosc că m-a sprijinit ori de câte ori a fost nevoie pentru ducerea la capăt a proiectelor de dezvoltare a municipiului Buzău.



În ceea ce privește alegerile pentru Consiliul Județean, mă știți sunt un om pragmatic și energic și nu îmi este indiferent cine va fi următorul președinte!



Vreau să avem la conducerea județului un om care cunoaște realitățile momentului, cunoaște primarii și este capabil să se apuce imediat de treabă, pentru că avem mult de muncă!



Examinând actualele candidaturi pentru funcția de președinte, pe cinstite Marcel Ciolacu este singurul dintre candidați care poate face asta, toți ceilalți au nevoie de 2-3 ani ca să înțeleagă ce au de făcut! Nu avem timp de așteptat și de experimente!



Împreună cu domnii Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu am vorbit despre câteva proiecte comune ce vor putea fi dezvoltate de Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean, ca de exemplu:



- realizarea unui Spital municipal modern, cu 350 de paturi, integrat printr-un management comun în rețeaua județeană;



- extinderea Aerodromului Boboc - Buzău, ca Aeroport comercial - proiect esențial pentru dezvoltarea economică a municipiului și județului Buzău și a zonei de sud-est a României;



- realizarea unei amenajări de irigații de circa 20.000 de hectare, utilizând apa uzată din Stația de epurare a municipiului Buzău și apa din râul Buzău, prin punerea în valoare a canalului gravitațional ,,Iazul Morilor”, irigându-se astfel terenurile agricole din sudul municipiului Buzău din comunele: Gălbinași, Cilibia, C.A. Rosetti, Țintești și Smeeni;



- realizarea Centurii Buzău - varianta ocolitoare (Orbital) Buzău - legătură cu A7.



Sunt convins că împreună cu Marcel Ciolacu chiar putem dezvolta proiecte de anvergură care să facă viața buzoienilor mai bună!”, a spus primarul Constantin Toma.

Ce spune Ciolacu

Macel Ciolacu, parlamentar PSD, a zis că, în viziunea sa, cel mai important lucru pentru județul Buzău este existența unui plan comun de dezvoltare cu orașul Buzău. Orașul Buzău e motorul județului. Trebuie să fie proiecte comune, mai de amploare chiar.

Întrebat de ce candidează la CJ Buzău, dacă nu cumva este un pas înapoi, după ce a fost premier, Marcel Ciolacu a zis că nu se pune problema așa.

„Cât timp poți construi ceva pentru oameni, pentru buzoieni, pentru români, eu nu consider că e un pas înapoi. Să știți că politică se face și la Buzău. Politică se face în fiecare județ, în fiecare localitate a României”, a zis Marcel Ciolacu.

Urmează alegeri pe 7 decembrie, zi în care va candida și el. Ce vrea să facă Marcel Ciolacu la Buzău? După ce a fost premier și la un pas de turul doi la prezidențiale, venirea la Buzău este un pas înapoi? Care e prima măsură pe care o va lua pentru Buzău?

Iată interviul aici: