Marcel Ciolacu: „Ei sunt ipocriții care mă făceau praf... Acum se pozează la Catedrală”

Într-un dialog la DC News, alături de analistul politic Bogdan Chirieac și redactorul-șef Anca Murgoci, fostul premier Marcel Ciolacu a vorbit despre finalizarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.

„Vă aduceți aminte cât de criticat am fost eu că am dat bani la Catedrala Mântuirii Neamului?”, a spus Marcel Ciolacu, moment în care Anca Murgoci, redactor-șef DC News a exclamat „Și acum, toți USR-iștii sunt în ea!“

„Nu știu dacă toți USR-iștii, că sunt români și ei. Aproape săptămânal, pe TikTok, pe Facebook, spuneau că nenorocitul de Ciolacu ia bani de la copii și îi dă la Catedrală“, a precizat Marcel Ciolacu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ciolacu, despre Bolojan: A vrut să creeze o aură de Sfântul Gheorghe care salvează și omoară balaurii

Fostul premier al României a mai spus că i-a văzut în interiorul zidurilor Catedralei, cum își făceau poze, pe „ipocriții care mă criticau pe Facebook și TikTok“.

„Ieri a fost o zi de referință pentru români și România: avem Catedrala Mântuirii Neamului. A fost o plăcere pentru mine să accept invitația Preafericirii Sale, dar și o plăcere să văd ipocriții care mă criticau pe Facebook și mă înjurau pe TikTok, care nu știau cum să prindă un loc mai în față și să se pozeze cu toate picturile din Catedrala Mântuirii Neamului. Ipocrizia nu a avut de-a face cu mine niciodată!”, a mai zis fostul premier al României.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cum a venit astăzi îmbrăcat Marcel Ciolacu la DC News / video