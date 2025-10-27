Probabil ați crezut că în fustă pentru că Marcel Ciolacu ne-a zis, în campania electorală: „Normal că nu îmi doresc vreodată ca Nicușor Dan să fie președintele României, mai ales că sunt bărbat și nu vreau să fiu obligat să port fustă. Mai ales că are și USR-ul acum în spate”.

A fost o declarație virală la acel moment, dar desigur, una politică, motiv pentru care l-am întrebat cum se îmbracă în timpul liber.

„Domnule Marcel Ciolacu, apreciem cum v-ați îmbrăcat astăzi pentru interviu. Probabil pentru că ați avut interviu cu noi. Dar, în general, ce faceți? Purtați fustă?”, l-am întrebat pe candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău.

„În campanie faci și astfel de declarații. Declarații care te urmăresc... Mi le asum. Mă bucur mult însă că Sorin Grindeanu a luat o măsură foarte curajoasă: O schimbare doctrinară. A scos cuvântul progresist și l-a explicat. În social-democrația europeană există mai multe curente. Noi ne-am poziționat într-un curent mai conservator și mă bucur că am făcut acest lucru”, a zis Marcel Ciolacu la DC News.

Sorin Grindeanu a propus modificarea statutului formațiunii politice, mai exact renunțarea la ideea de partid progresist

Amintim că, recent, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a propus, la Consiliul Politic Național, modificarea statutului formațiunii politice, mai exact renunțarea la ideea de partid progresist.

„Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român. Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia textul propus spre adoptate al articolului 8 din Statut va fi următorul: „Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euroatlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

„Această schimbare nu este una de formă, ci aduce claritate și asumare. PSD este și rămâne partidul celor care cred în muncă, în familie, în credință, în solidaritate și în România. P.S. pentru cei îngrijorați: Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”, a mai scris Grindeanu pe pagina sa de socializare.

