Reacția lui Dan Negru, după ce PRO TV a anunțat că va difuza seriale pentru femei în locul emisiunii "La Măruță"

Dan Negru spune că nu se bucură să afle că PRO TV va difuza seriale pentru femei în locul emisiunii "La Măruță", decizie pe care o numește "o întoarcere în timp", în epoca în care banii erau puțini și reluările erau multe.

"Nu e o bucurie să citesc azi în toată media că ProTv pune după-amiaza, la concurență cu reluarea "Jocul Cuvintelor", seriale care ar putea fi și ele date în reluare. Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla, o întoarcere în epoca în care banii erau puțini și reluările erau multe.

Pe boss-ul de la Pro l-am mai supărat o dată, acu’ niște ani, când a înlocuit revelioanele ProTv - pe care echipa mea le bătea mereu - cu reluări, cu filme. Țin bine minte anul când Pro a decis să difuzeze filme în loc de show-uri de Revelion ca să nu mai piardă bani. Banul economisit e de două ori câștigat!

Bunicul talk-show-urilor de după-amiază a fost "Ceaiul de la ora 5" al Marinei Almajan, la TVR. Să respectăm trecutul dacă vrem să avem viitor.

Dan Negru, despre banii mulți ai anilor 2000

Apoi au venit banii mulți ai anilor 2000. Când "Tânăr și neliniștit" era înlocuit după-amiaza cu show-uri scumpe și grandioase, cum ne era viața atunci. Dar când părinții muncesc și copiii se distrează, nepoții vor cerși… Cred că nepoții noștri nu vor mai trăi anii bogați, când show-urile TV scumpe erau la orice oră, când mall-urile se deschideau în orice cartier și Dubaiul părea mai aproape decât Govora.

Boșii mei de la Kanal au simțit primii vântul! Reluarea de după-amiază a "Jocului Cuvintelor", lider de audiență adeseori, a făcut ca și televiziunea lider, ProTv, să-și adapteze programul. Pentru că, fără bani, am fi toți bogați…

Și vântul online e rece pentru TV. O televiziune ca Euronews România are vreo 4000 de telespectatori/min ( patru mii ) Cam cât un bloc din ăla “combinat” ceaușist din Drumul Taberei… Dar, în televiziune, ca să nu ai umbre, trebuie să-ți întorci fața spre lumină. Așa e și-n viață! Să ne ținem fața spre soare, optimiști, și poate n-o să vedem umbrele care vin", a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Cum va fi schimbat programul de la Pro TV după ce emisiunea „La Măruță” va fi scoasă de pe grilă

Pro TV a anunțat că în intervalul orar 15.00–17.00, ocupat timp de aproape două decenii de show-ul lui Cătălin Măruță, va fi reorganizat. Se pare că la acele ore pe post vor fi difuzate seriale pentru femei, după ce emisiunea „La Măruță” va fi scoasă de pe grilă.

„Vom oferi o selecţie diversă de seriale orientate către publicul feminin”, au precizat oficialii postului pentru Paginademedia.ro, fără să ofere detalii despre ce seriale este vorba, românești sau turcești.