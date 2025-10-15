€ 5.0879
Data actualizării: 11:00 15 Oct 2025 | Data publicării: 09:02 15 Oct 2025

Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
Autor: Anca Murgoci

donald trump Agerpres
 

Donald Trump amenință o țară NATO.

Donald Trump și-a exprimat, din nou, nemulțumirea față de Spania pentru neîndeplinirea angajamentelor privind cheltuielile de apărare NATO. Din acest motiv, el a amenințat cu represalii comerciale.

A zis că Spania este singurul membru care nu s-a angajat să aloce 5% din PIB pentru apărare, menținându-se la 2,1%,. Președintele SUA  a acuzat Guvernul lui Pedro Sánchez de a fi „incredibil de lipsit de respect” față de NATO.

„Sunt foarte nemulțumit de Spania. Este singura țară care nu și-a crescut procentul pentru apărare la 5%. Toate celelalte țări din NATO au făcut-o”, a zis Donald Trump.

„Spaniei îi merge foarte bine pe seama noastră, așa că nu sunt mulțumit. Este o lipsă de respect față de NATO, așa că eu cred că ar trebui să-i pedepsim. Mă gândeam să le impun sancțiuni prin tarife vamale, și e posibil să o fac”, a mai zis Donald Trump.

 

A dat mâna cu premierul Spaniei

 

Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de Spania și în mai multe ocazii anterioare. Săptămâna trecută, președintele american a ridicat posibilitatea ca Spania să părăsească NATO dacă nu îndeplinește obiectivul de 5%. Guvernul spaniol a asigurat că este foarte liniștit, deoarece este un membru cu drepturi depline și angajat, care își respectă obiectivele de capacitate la fel ca SUA.

În ciuda criticilor sale, Trump i-a strâns mâna lui Sánchez la summitul pentru pace desfășurat luni în Egipt, în cadrul conferinței privind pacea din Gaza. Cei doi lideri au avut o strângere de mână scurtă, dar încărcată de simbolism, care s-a încheiat cu o tragere de mână din partea președintelui american.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS Tensiune în planul de pace: Familiile ostaticilor din Israel cer suspendarea după ce a făcut Hamas

