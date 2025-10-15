Tensiune în planul de pace: Familiile ostaticilor din Israel cer suspendarea după ce a făcut Hamas

Încetarea focului a intrat deja în vigoare, toți ostaticii în viață au fost eliberați, iar ajutorul umanitar a început să pătrundă în Gaza. Următoarea etapă a planului, care este deja în discuție, prevede demilitarizarea Hamas și desfășurarea unei forțe internaționale în enclava palestiniană. Dar există unele obstacole care ar putea îngreuna progresul negocierilor. Hamas nu a predat corpurile tuturor ostaticilor decedați.

Familiile ostaticilor care au murit în mâinile Hamas au cerut Guvernului lui Benjamin Netanyahu să suspende acordul de încetare a focului dacă gruparea islamistă nu predă toate corpurile.

„Ambele părți trebuie să respecte acordul. Dacă Hamas nu îl respectă și nu returnează ostaticii, Guvernul israelian și mediatorii trebuie să-i oprească implementarea”, a declarat Forumul Ostaticilor și Dispăruților într-un comunicat de presă.

Declarația a venit după ce gruparea palestiniană a predat luni către Israel corpurile lui Guy Iluz, Bipin Joshi, Daniel Peretz și Yossi Sharabi, iar marți a făcut același lucru cu alte patru.

Acordul convenit între părți stipula că toți răpiții trebuiau să fie returnați Israelului până luni. Hamas anunțase deja că recuperarea corpurilor nu va fi ușoară, deoarece nu cunosc locul unde se află unele dintre ele. Din acest motiv, s-a convenit deja ca o entitate internațională să participe la căutarea cadavrelor. Potrivit postului de televiziune Al Araby din Qatar, echipe egiptene participă deja la căutarea persoanelor decedate.

Israelul pune presiune pe Hamas

Din cauza nerespectării acordului de către Hamas, Israelul a decis să nu redeschidă miercuri punctul de trecere de la Rafah, care leagă Fâșia Gaza de Egipt. Cu câteva ore înainte, o sursă din domeniul securității egiptene declarase pentru agenția EFE că punctul de frontieră urma să fie deschis „în următoarele ore”.

Potrivit postului Al-Jazeera, Guvernul israelian va reduce, de asemenea, la jumătate cantitatea de ajutor umanitar care ajunge în Gaza, pentru a exercita presiune asupra grupării teroriste, care, potrivit Israelului, nu a depus eforturi semnificative pentru a returna corpurile. Astfel, în loc de 600 de camioane, doar 300 vor putea intra în Fâșia Gaza.

