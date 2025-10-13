€ 5.0903
Data actualizării: 11:45 13 Oct 2025 | Data publicării: 11:19 13 Oct 2025

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan vine în România. Anunț la DEFENSE ROMANIA
Autor: Anca Murgoci

pkk-se-dizolva_38324900 Foto: Agerpres
 

Vestea zilei pentru România!

Turcia și România își întăresc cooperarea strategică. Intrăm într-o nouă etapă marcată de o vizită oficială în țara noastră a președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan.

 

 

Vizita va reprezenta un moment de vârf în relațiile bilaterale și va da un nou impuls parteneriatului strategic solid dintre România și Turcia, principalul aliat al țării noastre în regiune.

Cu prilejul acestei vizite la nivel înalt, președintele Recep Tayyip Erdoğan va fi primit de președintele României, Nicușor Dan, iar discuțiile vor acoperi toate dimensiunile colaborării bilaterale.

Evenimentul a fost anunțat în exclusivitate de Excelența Sa Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Turciei la București, în cadrul emisiunii Obiectiv EuroAtlantic, difuzată de DefenseRomania.

Când va avea loc, aflați aici - https://www.defenseromania.ro/presedintele-turc-recep-tayyip-erdogan-vine-in-romania_637031.html

 

