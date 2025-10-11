€ 5.0927
Data publicării: 20:58 11 Oct 2025

Semne de întrebare cu Premiul Nobel pentru Pace. Ceva s-a întâmplat în noaptea de joi spre vineri
Autor: Ioan-Radu Gava

Maria Corina Machado Foto: Agerpres
 

O posibilă scurgere de informații a crescut șansele câștigării Premiului Nobel de către Maria Corina Machado.

O posibilă scurgere de informaţii care a precedat anunţul atribuirii premiului Nobel pentru Pace liderei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado ar putea să fie legat "foarte probabil" de spionaj, a indicat sâmbătă Institutul Nobel, citat de AFP și Agerpres.

Şansele ca Maria Machado să câştige au înregistrat o creştere de 3,75% până la aproape 73% în câteva ore, în noaptea de joi spre vineri, pe platforma de pariuri predictive Polymarket.

Comitetul Nobel va demara o anchetă



Niciun expert, nici media nu îi menţionase totuşi numele printre favoriţii premiului Nobel, anunţat după câteva ore la Oslo.

"Este vorba foarte probabil de spionaj", a declarat directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken, pentru canalul de televiziune norvegian TV2.

"Nu este un secret pentru nimeni că Institutul este victima spionajului", a afirmat el, adăugând că "aceasta durează de decenii".

"Este evident că instituţia interesează actori dornici să obţină informaţii, fie că este vorba de state sau de alte organizaţii", a declarat el. "Motivaţiile pot fi în acelaşi timp politice şi economice".

Harpviken a precizat că Institutul va desfăşura o anchetă. "Dacă va fi necesar, vom întări şi mai mult securitatea", a adăugat el.

Un număr extrem de limitat de persoane cunoşteau dinainte numele laureatului ales de cei cinci membri ai Comitetului Nobel.

În trecut, nume neaşteptate de pretendenţi au apărut în media norvegiene, alimentând speculaţiile despre eventuale scurgeri de informaţii. Dar nu a mai fost cazul în ultimii ani.

Maria Corina Machado, lidera opoziţiei politice venezuelene, exclusă din cursa pentru alegerile prezidenţiale din 2024, a fost recompensată "pentru munca sa neobosită în favoarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa pentru o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură la democraţie", a declarat Comitetul.

Premiul Nobel pentru Pace este râvnit de mult timp de preşedintele american Donald Trump. Prin alegerea acestei laureate, Casa Albă a estimat că Comitetul Nobel a făcut să treacă "politica înaintea păcii".

premiul nobel pentru pace
spionaj
María Corina Machado
