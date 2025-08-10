Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit

Din păcate în cursul zilei de ieri, un avionul de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad, accident soldat cu moartea a doi bărbaţi. Avionul efectua un zbor de agrement și îl avea la manșă pe pilot profesionist din Bucureşti, Vlad Zgârdău, şi un băiat de 18 ani din Arad.

Pilotul Cezar Osiceanu a oferit pentru DC News o declarație exclusivă în legătură cu tragicul accident în care a fost implicat pilotul Vlad Zgârdău.

„A fost un băiat care plecat de jos. A muncit din greu pentru banii necesari școlii de aviație plecând de la zero. Cineva nu a fost deloc elegant cu el și l-a pus să facă trecerea la Boeing 737 ca apoi să fie trimis la ATR, fapt ce a însemnat o altă pierdere financiară, dar nu l-a descurajat acest lucru. A luat-o de la copilot ATR și a ajuns până la vârful piramidei, pilot examinator pe Airbus 320 iar pasiunea pentru zbor nu l-a împiedicat să încerce să devină și proprietarul unui mic avion pentru plăcerea lui și pentru a-i ajuta pe cei de lângă el, lipsiți de diferite speranțe materiale pentru a îmbrățișa această meserie.”â

Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român Vlad Zgârdău s-a prăbușit

Osiceanu vorbește și de posibile două ipoteze ale tragediei de la Arad, unde Vlad Zgârdău s-a prăbuști și și-a pierdut viața, alături de tânărul său pasager în vârstă de 18 ani. Totuși, Cezar Osiceanu subliniază că în lipsa unor rezultate și date oficiale din anchetă, nu sunt decât speculații.

Despre circumstanțele accidentului, Osiceanu a explicat că „trebuie să ținem cont de faptul că avionul era în perfectă stare de funcționare și avea o cupolă bilaterală care, spre deosebire de alte modele, în cazul deschiderii poate crea diverse probleme. În ziua respectivă era foarte cald iar greutatea ambilor pasageri era apropiată de decolarea maximă la decolare.”

„Din cele ce se știu până acum putem încropi câteva scenarii, dar vor fi două anchete, una desfășurată de Parchet și una de Autoritatea Nautică Civilă Română. Noi nu putem face decât simple supoziții. Iar aici două ar fi mai importante. Prima legată de cedarea motorului, iar a doua de deschiderea accidentală a uneia dintre cupole sau chiar a ambelor, fapt ce ar fi putut conduce la o umbrire a comenzilor, adică o scădere drastică a eficacității comenzilor și astfel un efect care ar fi putut duce la pierdere de portanță. Care nu ar fi putut fi suplinită de puterea motorului, ținând cont că era foarte cald iar greutatea celor doi era de asemenea foarte mare”, explică Osiceanu.

Pilotul Osiceanu a subliniat însă că „nu ne putem pronunța cu exactitate până când rezultatul celor două anchete nu vor fi finalizate. Nu putem decât să regretăm pierderea unui pilot foarte bun aflat la apogeul carierei lui.”

Dumnezeu să îl odihnească!

