Pucioasa. S-a redeschis podul peste Bizdidel

O veste pe care o așteptam cu toții: se circulă din nou normal pe DN71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia, la intrarea în orașul Pucioasa, a anunțat Corneliu Ștefan.
"După o perioadă de lucrări intense, podul peste pârâul Bizdidel a fost redeschis complet traficului. Acesta este primul obiectiv finalizat în cadrul proiectului de modernizare a DN71, pe tronsonul Târgoviște – Sinaia.
În paralel, se execută lucrări de extindere la 4 benzi a DN 71, pe sectorul Bâldana - Târgoviște, pentru un trafic mai fluent, adaptat nevoilor actuale.
Modernizarea drumurilor naționale continuă în județul nostru, etapă cu etapă, pentru o infrastructură rutieră sigură și modernă", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.
de Val Vâlcu