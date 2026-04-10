Pucioasa. S-a redeschis podul peste Bizdidel
Data publicării: 18:38 10 Apr 2026

Pucioasa. S-a redeschis podul peste Bizdidel
Autor: Crişan Andreescu

Constantin Ana, primarul de la Pucoasa, Ionuț Săvoiu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Foto: Facebook Corneliu Ștefan

O veste pe care o așteptam cu toții: se circulă din nou normal pe DN71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia, la intrarea în orașul Pucioasa, a anunțat Corneliu Ștefan.

"După o perioadă de lucrări intense, podul peste pârâul Bizdidel a fost redeschis complet traficului. Acesta este primul obiectiv finalizat în cadrul proiectului de modernizare a DN71, pe tronsonul Târgoviște – Sinaia.

În paralel, se execută lucrări de extindere la 4 benzi a DN 71, pe sectorul Bâldana - Târgoviște, pentru un trafic mai fluent, adaptat nevoilor actuale.

Modernizarea drumurilor naționale continuă în județul nostru, etapă cu etapă, pentru o infrastructură rutieră sigură și modernă", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

