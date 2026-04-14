Alertă de călătorie în Germania, emisă de MAE. Perturbări în programul curselor aeriene
Data publicării: 17:49 14 Apr 2026

Alertă de călătorie în Germania, emisă de MAE. Perturbări în programul curselor aeriene
Autor: Roxana Neagu

avion Foto: Pixabay

MAE a emis alertă de călătorie pentru Germania.

”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Federală Germania asupra faptului că, în intervalul 14 - 16 aprilie 2026, programul curselor aeriene operate de Lufthansa și de companiile asociate la nivel federal va înregistra perturbări. Sunt posibile anulări sau întârzieri ale zborurilor, pe fondul grevelor organizate la nivel federal de către sindicatele piloților și însoțitorilor de zbor.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice din timp disponibilitatea zborurilor, pe site-ul companiilor aeriene” arată comunicatul Ministerului. 

Numerele de contact pentru românii afectați de grevele din Germania 

”Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice și ale oficiilor consulare române din Republica Federală Germania, în funcție de circumscripția consulară, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență:

•         Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516;

•         Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254;

•         Consulatul General al României la München: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143;

•         Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție următoarele numere de telefon de permanență, în funcție de circumscripția consulară:

•         Ambasada României la Berlin: +49 16 01 579 938;

•         Consulatul General al României la Bonn: +49 17 35 757 585;

•         Consulatul General al României la München: +49 16 02 087 789;

•         Consulatul General al României la Stuttgart: +49 17 16 813 450” continuă sursa citată. 


mae
zboruri
lufthansa
