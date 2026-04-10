Grevă la o companie aeriană din Europa: Sute de zboruri anulate

Însoţitorii de bord ai companiei aeriene germane Lufthansa au intrat în grevă la miezul nopţii, a confirmat, vineri, 10 aprilie, o purtătoare de cuvânt a sindicatului UFO, transmite dpa, preluat de Agerpres.

Aproximativ 20.000 de însoţitori de bord au fost chemaţi să participe la grevă, până vineri, ora 22:00 (20:00 GMT).

A treia grevă majoră din acest an la Lufthansa

Este a treia grevă majoră din acest an la cea mai mare companie aeriană din Germania, după două runde de greve ale piloţilor.

Lufthansa a anulat deja în avans sute de zboruri. La Frankfurt, cel mai mare hub al companiei aeriene, circa 75% din cele aproximativ 350 de plecări planificate ale Lufthansa au fost anulate, conform orarelor de pe aeroport.

Aterizările au fost afectate în mod similar.

Oficial, sunt afectate doar plecările din Germania, inclusiv de la hub-urile din Munchen şi Frankfurt şi de la alte aeroporturi precum Leipzig/Halle, Berlin şi Stuttgart, dar se aşteaptă ca şi multe zboruri de întoarcere din călătorii din vacanţa de Paşte să fie de asemenea afectate.

Citește și: Lufthansa avertizează asupra unei penurii de kerosen: Aici se vor resimți prima dată

