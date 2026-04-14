Pasajul Victoriei va fi închis pentru consolidare și modernizare
Data publicării: 13:23 14 Apr 2026

Pasajul Victoriei va fi închis pentru consolidare și modernizare
Autor: Crişan Andreescu

Pasaj Pasajul Victoriei Foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că Pasajul Victoriei intră în consolidare şi modernizare. Acesta nu a mai fost reabilitat din 2009, fiind într-o situație critică.

Este unul dintre cele mai tranzitate puncte din București, așa că este important să-l punem în siguranță.

Nu a mai fost reabilitat din 2009 și este într-o stare critică!

Are degradări avansate la structura de rezistență, infiltrații, fisuri, armături corodate, probleme la calea de rulare a tramvaiului și deficiențe majore la sistemele de drenaj și iluminat.

Îi vom da o noua față:

- Refacem benzile de circulație, linia de tramvai, trotuarele și peroanele din stații;

-Reabilităm pereții și zidurile de sprijini;
-Instalăm platforme electrice pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă acces în pasaj;
- Modernizăm instalațiilor electrice și iluminatul public;
- Instalăm panouri digitale de semnalizare;
 - Amenajăm partea superioară a pasajului, inclusiv spațiile verzi.

Este unul dintre cele mai ample proiecte de refacere a infrastructurii subterane din oraș din ultimii ani!

Lucrarea va dura 28 de luni, din care patru pentru proiectare și 24 pentru execuția efectivă.

 Deocamdată, au fost votați indicatorii tehnico economici de către consilierii generali, urmează procedura de licitație, ulterior proiectarea și execuția. Vom anunța.

Construit în 1987, pasajul are o lungime de 635 de metri. Pe aici trec și tramvaiele 1 și 10.

 REABILITĂM ȘI PASAJELE LUJERULUI, OBOR ȘI PODUL BĂNEASA

Pasajele Lujerului și Bucur Obor și Podul Băneasa vor fi și ele reabilitate.
Toate cele trei au risc seismic grad V și au nevoie de lucrări serioase de reabilitare. Au fisuri și infiltrații, pereții și stâlpii de susținere sunt degradați.
Sunt printre cele mai tranzitate pasaje și poduri din Capitală, așa că le punem în siguranță, prin Administrația Străzilor.

Ce facem mai exact

 Demolăm și înlocuim suprastructurile existente;
 Consolidăm infrastructura și construim noi structuri rutiere;
 Refacem marcaje și montăm indicatoare rutiere noi,
 Înlocuim sistemul de iluminare și de supraveghere a traficului,
 La Pasajul Bucur Obor, instalăm un sistem de detecție a incendiilor.
Durata lucrărilor variază în funcție de complexitate:

- pentru Pasajul Lujerului este de 33 de luni;

- pentru Pasajul Bucur Obor, 24 de luni;

- pentru Podul Băneasa, 17 luni, anunță Primăria Generală.

