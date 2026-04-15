Termoenergetica oprește  furnizarea agentului termic pentru încălzire

Compania precizează, într-o informare publicată miercuri pe pagina sa de Facebook, că oprirea încălzirii a avut loc după parcurgerea etapelor de reducere treptată a temperaturii agentului termic și de închidere a instalațiilor aferente.

'Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziție controlată și eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald', precizează Termoenergetica.

Decizia de oprire a încălzirii a fost luată în conformitate cu prevederile articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, potrivit căruia sistarea furnizării se realizează după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C în intervalul orar 20:00 - 06:00.

Clienții pot obține în continuare informații prin intermediul mesajelor preînregistrate la numărul de telefon 031.9442, la numărul gratuit 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert. (Agerpres).

Amintim că sute de mii de bucureșteni au fost văduviți de apă caldă și căldură în această iarnă, în condițiile în care Termoenergetica a încasat plăți pentru servicii inexistente. (Claudia Calotă)