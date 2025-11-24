Cuvintele care îl enervează pe Vladimir Putin, interzise în Rusia. Cum arată noul dicționar explicativ al limbii de stat

Vladimir Putin pare deranjat de anumite cuvinte din limba rusă, așa că a decis să le interzică. Din această cauză, un nou Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse a fost lansat la Kremlin. Este obligatoriu pentru uz oficial și ar trebui folosit ca referință în școli și pentru evaluările lingvistice, potrivit autorităților de la Moscova.

Biserica Ortodoxă Rusă a participat la crearea dicționarului, iar definițiile multor cuvinte au fost rescrise pentru a se potrivi "oportunităților politice", potrivit Barents Observer. Autorii dicționarului admit că acesta a fost realizat sub supravegherea Ministerului Justiției.

Cuvântul "fund", pe lista neagră a lui Putin

În noul dicționar, a fost mărit numărul rădăcinilor după care cuvintele sunt considerate obscene. Acestea au devenit paisprezece, în locul celor patru utilizate anterior. Astfel, pe lângă rădăcinile tradiționale ale cuvintelor de tip „înjurături”, în listă au fost incluse și rădăcini precum „-жоп-” (fund), „-говн-” (mizerie/excrement), „-бзд-” (flatulență), „-муд-” (testicule), „-перд-” (pârț) și altele. Folosirea unor astfel de cuvinte este interzisă în domeniile în care limba de stat trebuie utilizată obligatoriu.

The Barents Observer notează însă că în „dicționarul de stat” nu pot fi găsite cuvintele „gulag” (sistemul de lagăre de muncă forțată din Uniunea Sovietică n.r.), „stalinism”, „osobist” (ofițer NKVD) „credință”, „nădejde”, „bine” și „adevăr”.

În total, dicționarul explică 45 de mii de cuvinte. Se subliniază în mod special că acesta este menit "să fixeze și să descrie conținutul valorilor spirituale și morale tradiționale rusești, enumerate în decretul prezidențial privind bazele politicii de stat", semnat de Vladimir Putin.

„Autoritarismul”, descris ca cea mai eficientă formă de guvernare în perioade dificile

În același timp, jurnaliștii și lingviștii au observat că o parte dintre explicațiile noului dicționar diferă de interpretările clasice și conțin formulări evident ideologizate.

De pildă, „autoritarismul” este descris ca cea mai eficientă formă de guvernare în perioade dificile, „dușmanul” este definit drept cel care este recunoscut de puterea suverană ca fiind ostil poporului, autorităților și statului, iar „homosexualismul” este prezentat ca o formă de deviație sexuală.

Unele voci de la Kremlin spun că această variantă a noului Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse nu este cea definitivă.