Sănătatea lui Putin, din nou sub lupă: Mâna umflată a liderului rus reaprinde teoriile despre problemele sale medicale (VIDEO)

Președintele rus Vladimir Putin a reaprins discuțiile despre starea sa de sănătate după ce, la o conferință de presă recentă, a fost observat cu mâna dreaptă vizibil umflată, notează New York Post.

Imaginile cu liderul de la Kremlin, care își strângea de mai multe ori mâna, părând să resimtă disconfort, au relansat serii de speculații despre posibile probleme medicale.

"Ceva nu este în regulă cu mâinile lui Putin"

Comentatori și foști oficiali ucraineni au reacționat imediat. Anton Gerașcenko, fost consilier în Ministerul de Interne al Ucrainei, a spus pentru East2West că observațiile sale indică o stare îngrijorătoare: „Ceva nu este în regulă cu mâinile lui Putin. Pe lângă faptul că sunt acoperite de sânge până la coate, i se umflă și venele”, a afirmat el.

Jurnalistul Dmitro Gordon a remarcat, la rândul său, că mâinile liderului păreau „umflate și dureroase, cu vene proeminente pe o mână”.

Nu e pentru prima dată când aspectul mâinilor lui Putin atrage atenția publică. În primul an al războiului din Ucraina au apărut fotografii în care se observa o pată închisă pe una dintre mâini, iar alte materiale au sugerat semne ale unor perfuzii.

Tremurături asociate cu boala Parkinson

De asemenea, au circulat imagini în care Putin își sprijinea palma de masă în timpul discursurilor, gest interpretat de unii observatori drept o modalitate de a masca tremurături asociate cu boala Parkinson. Până în prezent, însă, nici Kremlinul, nici alte surse oficiale ruse nu au confirmat aceste speculații.

Observatorii notează că astfel de interpretări apar frecvent în contexte politice sensibile, iar comparațiile nu ocolesc nici alte figuri publice.

La începutul acestui an, o fotografie cu președintele american Donald Trump în care apăreau vânătăi pe mână a generat, de asemenea, discuții mediatice similare. În absența unei comunicări medicale oficiale, însă, rămân doar observații și ipoteze imagini care alimentează speculații despre starea liderilor.

VEZI VIDEO AICI:

On social media, people are wondering what happened to putin's monster hands.



Or at least to one of the putins. pic.twitter.com/eZXcXqI6gJ — Jürgen Nauditt ???????????????? (@jurgen_nauditt) November 9, 2025

