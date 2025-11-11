Rusia acuză Ucraina de încercarea de a deturna un MiG-31 echipat cu rachetă Kinjal la Baza Mihail Kogălniceanu

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a publicat marți dimineață o declarație în care afirmă că ar fi „identificat și dejucat” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, ce viza deturnarea unui avion de vânătoare MiG-31 al Forțelor Aerospațiale Ruse, echipat cu racheta hipersonică aer-aer Kinjal, relatează BBC. Potrivit FSB, agenți ai serviciilor secrete militare ucrainene ar fi încercat să recruteze piloți ruși, oferindu-le până la 3 milioane de dolari.

FSB susține că planul presupunea trimiterea unui astfel de aparat, înarmat cu o rachetă Kinjal, în apropierea celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, aflată la Constanța, România, unde avionul ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană aliată, notează Interfax.

În comunicatul său, serviciul rus de informații menționează și presupusa implicare a „serviciilor secrete britanice” într-o „provocare de amploare”. FSB nu a prezentat însă nicio probă care să susțină aceste afirmații. Ucraina nu a reacționat deocamdată la declarațiile Moscovei.

Informațiile nu pot fi verificate independent.

Rusia prezintă de mai mulți ani racheta balistică Kinjal drept armă hipersonică, capabilă să zboare cu viteză extrem de mare și pe traiectorii care îngreunează detectarea și interceptarea de către sistemele de apărare aeriană. Moscova descrie constant Marea Britanie ca pe unul dintre principalii săi adversari, acuzând-o că alimentează războiul din Ucraina și că ar sprijini diverse operațiuni pe teritoriul rus.

La rândul lor, aliații Kievului, care condamnă ferm invazia declanșată de Rusia în februarie 2022, avertizează periodic că serviciile secrete ruse încearcă să creeze haos în Marea Britanie și în Europa, subminând instituțiile democratice.

De ce povestea FSB e cusută cu ață albă

De regulă, MiG-31K lansează rachetele Kinzhal din regiuni apropiate de Moscova și nu din direcția Crimeea, de unde pilotul ar fi putut veni spre Constanța.

Posibil, prin această poveste inventată, FSB vrea să transmită că Rusia intenționează să disloce aeronave MiG-31K echipate cu rachete hipersonice Kinzhal în Crimeea, asumându-și, totuși, riscuri mai mari de a fi lovite de dronele ucrainene. Povestea spusă de FSB are prea multe inconsecvențe, inclusiv improbabila spre imposibila utilizare a unei substanțe toxice pentru a-l ucide pe comandantul avionului.

Însă pericolul creat de povestea FSB, este ca dacă o racheta rusească lovește NATO, atunci vina aparține Ucrainei.

Scurtă prezentare a rachetei Kinjal

Kinjal a fost prezentată constant de Vladimir Putin ca o armă ce nu poate fi interceptată de niciunul dintre sistemele de apărare aeriană ale lumii.

Lansată doar aerian, racheta Kinjal are ca principală caracteristică viteza hipersonică. Rusia susține că racheta Kinjal - Pumnal în limba rusă - accelerează rapid până la o viteză de Mach 4 (4.900 km/h) și poate atinge viteze de până la Mach 10 (12.350 km/h). Are o autonomie între 1.500 la 2.000 km.

Nu se cunoaște exact când a început dezvoltarea rachetei, dar în jurul anului 2010 diagramele conceptuale ale rachetelor rusești Iskander instalate pe avionul de luptă MiG-31K au început să fie publicate online.

Pe baza acestor scheme, precum și a aspectului său general, analiștii cred că este un derivat al rachetei balistice terestre cu rază scurtă ”Iskander-M”.

Rachetele sunt utilizate intens de ocupantul rus în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, potrivit Defenseromania.ro.