Lavrov promite răzbunare, după ce UE a promis că va da Ucrainei acces la banii înghețați ai Rusiei

Ministrul de Externe al Federației Ruse a ieșit în weekend cu mai multe luări de poziție, după săptămâni întregi în care dispariția sa de la evenimente cheie alimentase zvonuri privind o posibilă marginalizare din cercul de putere al Kremlinului.

Revenirea sa publică a fost marcată de un ton amenințător. Lavrov a reacționat dur la intenția Uniunii Europene de a permite Ucrainei accesul la profiturile generate de activele rusești înghețate în băncile occidentale. Într-o declarație preluată de agenția RIA Novosti, șeful diplomației de la Moscova a calificat gestul Bruxelles-ului drept un act de „înșelăciune și jaf flagrant”.

„Cinismul Comisiei Europene în interpretarea Cartei ONU și a altor norme juridice internaționale, inclusiv a prevederilor privind imunitatea suverană și inviolabilitatea activelor băncii centrale, a încetat de mult să mai fie surprinzător. Astfel de acțiuni constituie înșelăciune și jaf flagrant”, a spus Lavrov, acuzând Occidentul că distruge ordinea juridică globală.

„Rusia va reacționa în mod corespunzător”

Ministrul rus de Externe a mai afirmat că, indiferent cum este conceput planul de „extorcare a banilor de la ruși”, nu există nicio bază legală pentru o astfel de măsură.

„Indiferent de cum este orchestrat planul de extorcare a banilor de la ruși, nu există nicio modalitate legală de a face acest lucru. Rusia va reacționa în mod corespunzător”, a avertizat Lavrov, într-un mesaj perceput de analiști drept o amenințare directă la adresa Uniunii Europene.

Declarațiile sale vin în contextul în care Comisia Europeană a confirmat că intenționează să folosească o parte din veniturile generate de activele rusești blocate, în valoare totală de peste 200 de miliarde de euro, pentru a finanța apărarea Ucrainei și reconstrucția infrastructurii distruse de război.